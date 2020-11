La serata introduttiva dell’edizione 2020 di Telethon che andrà in onda sulla prima rete della televisione pubblica sarà condotta quest’anno da Gigi D’Alessio, che come è noto in quel periodo sarà impegnato anche nel ruolo di coach nel nuovo spettacolo musicale di Rai1 The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. L’appuntamento con lo show di prime time è quest’anno previsto per sabato 12 dicembre in diretta su Rai1. Come ogni anno dunque sarà una grande prima serata di spettacolo a dare il via alla storica raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche.

Quest’anno l’appuntamento del Telethon acquista ancora maggiore significato rispetto alle annate precedenti vista la situazione sanitaria che stiamo vivendo sia qui in Italia che nel resto del mondo, dovuta alla pandemia da Covid 19, il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutta la popolazione del pianeta Terra.

La serata del Telethon prevista per il 12 dicembre sarà come detto l’apertura di tutta una serie di appuntamenti che ogni anno la Rai dedica a questa raccolta fondi. Infatti nel corso della settimana successiva tutti i programmi del day time delle tre reti generaliste del servizio pubblico radiotelevisivo si “telethonizzeranno” fino al fine settimana del 18-19 dicembre quando si concentreranno le maratone legati agli storici programmi quotidiani di Rai1, Rai2 e Rai3.

Sabato 19 dicembre poi si concluderà la lunga maratona del Telethon 2020 con una consueta diretta di prima serata su Rai1 dello Speciale Soliti ignoti Telethon diretta e condotta come sempre da Amadeus. Nel corso di una puntata speciale del celebre gioco a premi che anima ogni sera l’access time della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo ci saranno una serie di vip che giocheranno e che cercheranno di conquistare quanto più denaro possibile da regalare alla fondazione del Telethon. Appuntamento dunque da sabato 12 dicembre sulle reti Rai per l’edizione 2020 del Telethon.