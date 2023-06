Come si prepara la telecronaca di una partita di calcio? Qual è l’errore più grosso da evitare? Qual è la maggiore difficoltà da affrontare nel corso degli oltre 90 minuti di gioco? Dalla postazione in tribuna va seguito solo quel che accade in campo o ci si deve aiutare col monitor? Queste e molte altre domande sono state poste ad alcuni dei più popolari telecronisti in Italia, da Fabio Caressa (Sky) a Sandro Piccinini (Prime Video), da Massimo Callegari (Mediaset) a Riccardo Trevisani (Mediaset), fino a Gianluca Di Marzio (Sky), che in verità – come ammette lui stesso – non è un telecronista puro, ma è considerato il re del calciomercato (conduce insieme ad Alessandro Bonan, non a caso, Calciomercato – L’Originale).

Si tratta di TakeABreak, il nuovo format di Cantera, una pagina social che si occupa di sport, disponibile su Youtube (lo trovate, in versione integrale, in fondo a questo articolo). Un’ora e 15 minuti di cazzeggio giornalistico, condotto da Marco Cattaneo (Dazn e Prime Video), tutto dedicato al mondo della telecronaca. Godibilissimo per gli appassionati di calcio e di tv, anche grazie ad una caterva di aneddoti e di racconti da dietro le quinte. Dall’arrivo di Nando Martellini a Fininvest a fine carriera per la ‘gioia’ di Piccinini e Bruno Longhi, agli errori di Caressa nella telecronaca di Italia-Austria del 2021 causa plexiglass anti covid. Passando per l’immancabile ‘ai miei tempi’ “i calciatori non indossavano magliette con numerazione fissa” (e quindi riconoscerli in tempo reale era più complicato).

Caressa ha raccontato come è nato il suo vezzo di enfatizzare i cognomi dei marcatori (tutto merito dello speaker dello stadio di Leverkusen) oppure il celebre “Chiudete le valigie, andiamo a Berlino” per i Mondiali 2006 poi vinti dalla Nazionale di Marcello Lippi, ma anche la storia delle bottigliette usate per soddisfare bisogni fisiologici durante la lunghissima Perugia-Juventus, la storica partita che, sotto un’acquazzone, fece perdere lo scudetto ai bianconeri. Ed ancora Trevisani che nei periodi invernali porta con sé in cabina di telecronaca una stufetta per riscaldarsi.

Nel finale due piccoli spunti polemici, con il nome di Franco Bragagna che fa indispettire Caressa (la querelle tra i due giornalisti iniziò su TvBlog nel 2012, potete leggere tutto qui) e con Piccinini a sottolineare che elogiare Lionel Messi oggi, come successo negli ultimi Mondiali vinti dall’Argentina, sia pratica banale e facile, mentre un po’ meno lo è definirlo “Dio del calcio” nel 2009 durante la telecronaca della finale della Champions League curata dallo stesso Piccinini. Qui sotto trovate il video integrale di TakeABreak.