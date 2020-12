Due appuntamenti con Techetechetè e un montaggio tutto dedicato al cinema di Natale per Blob: questi due degli speciali confezionati per le Feste da due dei programmi interstiziali di maggior classe dell’intero palinsesto televisivo, da decenni.

Partiamo dallo speciale Merry Blob, in onda venerdì 25 dicembre alle 20.00 su Rai3: in attesa del tradizionale appuntamento col blobbone dell’anno, la redazione di Blob propone una rassegna di ‘istantanee’ cinematografiche a tema natalizio tratte da film spesso misconosciuti. Una carrellata agrodolce, come nello stile del programma, per affidarsi a Natali diversi e lontani, facendo nel contempo storia del cinema. (E in tema di ‘blobboni’, vi ricordiamo il videoracconto del 2020 realizzato da Marco Salaris che ha ripercorso del racconto della pandemia in tv, tra informazione, intrattenimento e speciali).

Vanno invece in onda nel pomeriggio del 24 e del 25 dicembre su Rai 1 i due ‘mini’ speciali Techetechetè confezionati per le Feste. In realtà sarebbero dovuti durare più di quanto attualmente previsto dalla Guida Tv, ma una variazione di palinsesto dell’ultimo minuto ne ha ridotto drasticamente il minutaggio.

Si parte oggi pomeriggio, giovedì 24 dicembre, alle 15.30 (dopo Linea Verde Radici e prima de Il Paradiso delle Signore) con Techetechetè – Buon Natale, ovunque tu sia…, uno speciale di 25 minuti firmato da Massimiliano Canè che dal titolo immaginiamo come una carrellata di volti amati e ormai ‘lontani’ (ma, emotivamente parlando, speriamo non sia davvero un ‘In Memoriam’…).

Domani, venerdì 25 dicembre, sempre alle 15.30 tocca a Techetechetè – Natale con i tuoi (tra Belle & Sebastien e l’immancabile Il Paradiso delle Signore), per riportare in tv un po’ della magia del Natali tv che furono. E che oggi ci sembreranno ancor più magici di sempre.