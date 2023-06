Rai 1 riaccoglie in palinsesto uno degli appuntamenti fissi dell’estate televisiva: Techetechetè. Il meglio della storia del piccolo schermo e dei protagonisti che ne hanno dato prestigio sono, come sempre, il cuore pulsante del contenitore.

Techetechetè 2023, il programma

Dalla musica e canzoni da hit, alla comicità, dalle ricorrenze ai compleanni, puntate tematiche, divertenti e leggere senza dimenticare mai la vera “mission” del programma: tenere viva, raccontare e riproporre la nostra memoria storica attraverso l’immenso patrimonio delle Teche Rai.

Omaggi ai big della Tv, della canzone, del cinema e dell’intrattenimento. In questa stagione saranno ricordati personaggi amati dal pubblico nella ricorrenza di anniversari speciali: Anna Magnani, Sergio Endrigo, Lelio Luttazzi, Alberto Sordi e tanti altri.

Nel corso dell’estate anche diverse prime serate ad hoc come anticipato da TvBlog.

Techetechetè, puntate e temi

Di seguito tutti i temi e gli argomenti delle nuove puntate del programma.

Puntata 7 giugno 2023

Il primo appuntamento della nuova edizione si apre con un omaggio a Pippo Baudo nel giorno del suo ottantasettesimo compleanno. La puntata, intitolata Pippo Birthday to you e curata da Massimiliano Canè, si soffermerà in particolare su alcuni programmi e personaggi lanciati dallo showman.

Techetechetè 2023, quante puntate sono?

La trasmissione è giunta alla sua tredicesima edizione, si comporrà di 85 puntate e terminerà il prossimo 8 settembre 2023, per poi passare il testimone alla nuova stagione di Soliti Ignoti – Il ritorno.

Techetechetè 2023, autori

La squadra degli autori è composta da: Massimiliano Canè, Emilio Levi, Luca Rea, Giulio Calcinari, Ermanno Labianca e Francesco Valitutti, con Claudia Di Giuseppe e Francesca Di Ciccio, Claudia Bonadonna, Chiara Morellato e Tiziana Torti.

A che ora va in onda Techetechetè?

Tutti i giorni in access prime time, tra le 20:40 e le 21:20.

Quanto dura techetechetè?

Le puntate possono durare in media tra i 40 e i 50 minuti.

Dove posso guardare Techetechetè?

Su Rai 1, su Sky e Tivusat al canale 101. In streaming sulla piattaforma Rai Play, nella sezione dirette. Le puntate del programma possono essere recuperate una volta andate in onda, ma per un tempo limitato.