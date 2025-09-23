Task, quando esce la serie: data, trama, cast, puntate

Task è il nuovo crime drama prodotto da HBO e in onda sui canali Sky. Il protagonista è il premio Oscar Mark Ruffalo.

Task è il nuovo crime drama arrivato in tv, con sette episodi e che vede protagonisti Mark Ruffalo e Tom Pelphrey. Il produttore esecutivo e showrunner è Brad Ingelsby, già creatore della serie Omicidio a Easttown con Kate Winslet. Come riportato su Variety, il nuovo prodotto televisivo uscirà in Italia il 12 ottobre su Sky e Now Tv e ha totalizzato 3,1 milioni di spettatori nei primi tre giorni dall’uscita negli Stati Uniti su HBO. Il dato è 36% superiore rispetto a Omicidio a Easttown, di cui Task non è il sequel, nonostante abbia la sua stessa ambientazione. Con questi risultati, Task si è posizionata tra i migliori esordi sulla piattaforma HBO Max dietro House of the Dragon, The Last of Us, The Penguin e Dune: Prophecy.

Il protagonista Mark Ruffalo ha inoltre recitato in Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers; Tom Pelphrey in Ozark, Banshee – La città del male, Iron Fist. Questo progetto rappresenta per lui una nuova svolta della sua carriera.

La trama di Task, la nuova serie tv HBO

La serie è ambientata nella zona operaia di Philadelphia e inizia proprio nel momento in cui hanno luogo le prime rapine violente nelle case della zona. Questa attività criminale provoca quindi molta preoccupazione, tanto che un agente dell’FBI viene incaricato di indagare ma soprattutto di catturare l’autore di queste rapine. Il primo sospetto cade su Robbie, un padre di famiglia che in varie occasioni ha dato prova di avere un lato oscuro e misterioso. Per questo motivo, ha catturato l’attenzione delle autorità, anche se l’uomo è sempre stato molto meticoloso nel coprire le tracce e cancellare possibili indizi che lo legano alle rapine.

L’agente dell’FBI si vede quindi costretto, al fine di incastrarlo, a costituire una task force che riesca a mettere il colpevole nel sacco. Molto presto, tutti questi agenti assemblati si troveranno quindi di fronte ad un avversario molto più temibile di quanto pensassero. Questa situazione li metterà in estrema difficoltà.

Il cast

Oltre al Premio Oscar Mark Ruffalo, nel cast della nuova serie HBO ci sono molti altri famosi attori come Tom Pelphrey (nei panni del ricercato), Martha Plimpton (nel ruolo di un’agente a fine carriera che affida la task force a Mark) e Mireille Enos (The Killing) che interpreta invece Susan Brandis, la devota moglie di Tom. A questi si aggiungono inoltre Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox.