Mercoledì 3 luglio, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda la 14° edizione del Taobuk Award, con Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini.

Mercoledì 3 luglio 2024, su Rai 1, in seconda serata, a partire dalle ore 23:55, andrà in onda la quattordicesima edizione del Taobuk Award, serata di gala condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, che si è tenuta al Teatro Antico di Taormina lo scorso 22 giugno.

Il premio è riservato alle eccellenze del mondo artistico, letterario e scientifico, scelte e premiate dal comitato scientifico del festival.

Taobuk Award 2024: i premi

Per quanto riguarda l’edizione 2024, il Taobuk Award for Literary Excellence è stato consegnato a Jon Fosse, Premio Nobel 2023, allo scrittore statunitense Jonathan Safran Foer, al drammaturgo e scrittore Alessandro Baricco e allo scrittore spagnolo Fernando Aramburu, che ha ricevuto il premio dall’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez.

Il Taobuk Award per il Cinema, invece, è stato vinto dall’attrice Kasia Smutniak, dal regista Paolo Sorrentino, presente all’ultima edizione di Cannes con il film Parthenope, e dal regista italo-turco Ferzan Özpetek.

Per la musica, invece, sono stati premiati il tenore Riccardo Massi e la cantante Noemi. Per la danza, invece, il premio è stato conferito all’étoile del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni, e al coreografo e danzatore Moses Pendleton, direttore e fondatore di Momix, che, per la precisione, riceverà il TaoTIM Award. Per il giornalismo, invece, verrà premiata Elvira Terranova.

Per le arti visive, infine, il premio andrà alla performing artist di origini serbe, Marina Abramović.

Nel corso della serata, verrà ricordato anche Franco Di Mare, recentemente scomparso, presidente del comitato scientifico del festival dal 2011 al 2016.

La colonna sonora dello spettacolo, a cui hanno assistito circa 4500 persone, è affidata all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta da Gianna Fratta.

Taobuk Award 2024 è un format ideato da Antonella Ferrara, con il contributo di Roberto Vecchi, Michele De Mieri, Paola Miletich e Silvana Ballarin. Il direttore della fotografia è Marco Lucarelli. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.