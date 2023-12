Tania Bambaci per alcuni di voi lettori potrebbe non essere un nome famigliare, ma se vi dicessimo che lei è la moglie di Samuel Peron, maestro ballerino di ‘Ballando con le stelle’? Magari inquadrerete meglio la persona della quale vi stiamo parlando. Eppure Tania, non è nuova né alle luci della ribalta, né alle telecamere e quindi nemmeno al palcoscenico. Perché? Seguiteci e ne saprete di più.

Conosciamola meglio:

Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron? Età, lavoro, Instagram

Classe 1990, Tania è nata a Messina ed è una modella e un’attrice. Si è laureata in Lingue e Culture Moderne ed ha un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva. Nel 2008, ha vinto il concorso “Una ragazza per il cinema“. Nel 2010 ha avuto anche l‘opportunità di partecipare al concorso di Miss Italia. Un’altra esperienza di un certo calibro è stata quella di Miss Mondo dov’è stata una delle 15 finaliste.

Sui social Tania è attiva su Instagram con il profilo @tania_bam dove si contano oltre 120.000 followers

Sempre in ambito professionale, ma nel campo della recitazione, è comparsa in serie celebri come Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Piccolo, ma anche grande schermo, Tania ha avuto ruoli nei film Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband ma anche Picciridda – Con i piedi nella sabbia e L’altra luna, film girato e ambientato nella Sarajevo contemporanea.

Samuel Peron e Tania Bambaci, come detto, sono legati da dieci anni. Nel 2020 hanno vissuto un periodo delicato dovuto ad una crisi nella coppia: “Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo – aveva spiegato Peron – Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati“.

Nel 2021 è arrivata la decisione di sposarsi con tanto di annuncio, ma le nozze al momento attendono. Lo conferma lo stesso Peron in un’intervista a Nuovo: “Il matrimonio può aspettare, Tania e io è come se fossimo già sposati”.

Nel 2022 dal loro amore è nato Leonardo che oggi ha un anno e due mesi: “Diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile – hanno affermato – e ora abbiamo un progetto più importante del matrimonio: regalare un fratellino o una sorellina al nostro Leonardo“.