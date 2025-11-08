Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025 con un’interpretazione di Gigi D’Alessio, in una finale ricca di omaggi, ospiti e spettacolo.

Tale e Quale Show, ultima puntata: Tony Maiello vince, la classifica e il podio, il montepremi, le parole di Carlo Conti

Si è chiusa venerdì sera su Rai1 la quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che continua a confermarsi tra i più seguiti della stagione. A conquistare il titolo di campione 2025 è stato Tony Maiello, autore di una sentita e tecnicamente impeccabile interpretazione di Gigi D’Alessio sulle note di Non dirgli mai, votata all’unanimità da giuria e pubblico.

Una finale tra performance, omaggi e ironia

La serata conclusiva ha visto in giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, affiancati dagli ospiti Orietta Berti e Nicola Savino. Ad aprire lo show è stata Pamela Petrarolo con Amami di Emma Marrone, seguita dalle Donatella nei panni delle gemelle Kessler.

Grande apprezzamento anche per Samuele Cavallo, che ha interpretato Bon Jovi con Always: la performance gli è valsa il secondo posto finale.

Non sono mancati i momenti più leggeri, come l’imitazione di Gianni Ippoliti nei panni di Cristiano Malgioglio, che ha divertito lo studio e lo stesso Malgioglio, il quale ha commentato con ironia: “Carino… ma un po’ da nonno”. A chiudere, Maryna ha omaggiato Raffaella Carrà con Fiesta, ottenendo standing ovation.

La classifica finale

Tony Maiello – Gigi D’Alessio, Samuele Cavallo – Bon Jovi, Pamela Petrarolo – Emma Marrone. A seguire: Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Antonella Fiordelisi, Maryna, Peppe Quintale, Le Donatella, Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro. Maiello ha totalizzato oltre 390 punti, confermandosi tra i concorrenti più completi dell’edizione: nelle puntate precedenti ha convinto anche con interpretazioni di Mango, Ed Sheeran, Tiziano Ferro, Mahmood, Sal Da Vinci e Harry Styles. Il premio di 20mila euro è stato donato all’AIRC.

Le parole di Carlo Conti

In chiusura di puntata, Conti ha ringraziato il pubblico e la squadra del programma sottolineando lo spirito del format: “Tale e Quale Show è un’occasione per celebrare musica, gioco e talento. Ogni anno ce lo ricordate voi, seguendoci con affetto”.