Questa sera, venerdì 2 ottobre alle 21.25, andrà in onda su Rai 1 la terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Dopo il trionfo della scorsa settimana di Barbara Cola nei panni di Tina Turner, dieci nuove imitazioni di artisti italiani ed internazionali saranno presentati dai concorrenti in gara. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la tanto agognata standing ovation e la cima del podio?

Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata di venerdì 2 ottobre 2020

Quali saranno gli abbinamenti tra concorrenti ed imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show? Scopriamoli insieme!

Barbara Cola: Adele

Francesca Manzini: Giusy Ferreri

Carolina Rey: Britney Spears

Carmen Russo: Raffaella Carrà

Giulia Sol: Elodie

Sergio Muniz: Maurizio Vandelli

Francesco Paolantoni: Mino Reitano

Pago: Fabrizio Moro

Virginio: George Michael

Luca Ward: Barry White

Tale e Quale Show 2020, la giuria e la classifica aggiornata

Come di consueto, a giudicare le esibizioni dei concorrenti del talent show saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Giudice speciale della terza puntata sarà Ubaldo Pantani, comico ed imitatore professionista. A bordo campo, tornerà Gabriele Cirilli, che regolerà gli applausi con la sua jingle machine, esibendosi con tutto il cast con un brano del repertorio dell’artista in cui si è trasformato per l’occasione.

Ecco la classifica di Tale e Quale Show 2020, che comprende i voti della prima e della seconda puntata del talent show di Rai 1: