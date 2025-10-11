Tale e Quale Show prende il largo, Tradimento ancora in salita. Scotti supera De Martino di un punto e mezzo. I dati Auditel del 10 ottobre 2025

Tale e Quale Show diventa una corazzata: il venerdì sera, per il pubblico italiano, non sembra esserci alternativa. Il programma con Carlo Conti e il cast corale di esecutori ha garantito alla rete ammiraglia della Rai il 20,5% di Share. Un bottino pesante per gli standard televisivi attuali, complice anche la presenza di Leonardo Pieraccioni in giuria. Veniamo alla concorrenza. Mediaset ha un problema legato alle scelte di palinsesto: Tradimento resta al 15,5%.

Numeri troppo bassi: la fiction avrebbe dovuto chiudere già da qualche settimana, ma da Cologno Monzese stanno pensando di terminare l’arco narrativo in attesa di alternative. Un limbo che Piersilvio Berlusconi paga, in tal caso, relativamente. Si consola con il preserale. Contesto in cui Scotti supera De Martino di un punto e mezzo, nel testa a testa serrato La Ruota della Fortuna sembra avere la meglio su Affari Tuoi, ma la trasmissione di Viale Mazzini comincia a prendere le misure e la distanza è meno serrata rispetto al recente passato.

Tale e Quale Show oltre il 20%, Tradimento resta indietro su Canale 5

Rai2 sfiora il 3% con 65 – Fuga dalla Terra, Shooter su Italia Uno arriva al 7,2% di Share. La terza rete della Rai, invece, punta su Far West con Salvo Sottile che raggiunge il 5,3% di Share interessando 558.000 spettatori. Quarto Grado, su Rete4, si stabilisce al 9,4%. In leggero calo, ma comunque nella norma rispetto agli standard del programma, Propaganda Live su La7. Diego Bianchi e i suoi ospiti raggiungono il 6,4% con più di 800.000 spettatori collegati. Pechino Express, su TV8, è fermo al 3%. Fratelli di Crozza, invece, balza al 5,2% con 917.000 spettatori.

La restante parte del palinsesto generalista italiano è equamente divisa tra le scelte del Canale 20 che propone Into The Darkness – Star Trek, segue Rai4 con The Darkness of Man. Su Iris, invece, c’è L’ispettore Callaghan con Cielo di Piombo. RaiMovie sceglie Chinatown e Real Time punta su Bake Off – Dolci in Forno. Il banco di prova finale della settimana sarà con la programmazione del sabato sera che vedrà anche l’incognita della Nazionale Italiana di Calcio. La partita con l’Estonia potrebbe sparigliare le carte in termini di ascolti ed equilibri di programmazione.