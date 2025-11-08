Tale e Quale Show, la finale supera il 20% di Share. Tradimento frena su Canale 5: la fiction non va oltre il 14,2%. I dati Auditel del 7 novembre 2025
Tale e Quale Show chiude la stagione superando il 20% di Share. Tradimento, su Canale 5, non va oltre il 14,2%. Quarto Grado al 9% su Rete 4, mentre Propaganda Live supera il 6% su La7.
Tale e Quale Show chiude la stagione superando il 20% di Share. Lo spettacolo di Raiuno raggiunge il 21,6% nell’ultima puntata del torneo canonico. Ora dovrebbe cominciare il torneo dei campioni, sempre su Raiuno, mentre a gennaio toccherà a Nicola Savino che condurrà Tali e Quali Show. La versione nip del programma.
Viale Mazzini punta forte su questo tipo di format e, a giudicare dai risultati, sembra essere una scelta provvidenziale. Canale 5, invece, resta indietro al venerdì sera con Tradimento. La fiction non supera il 14,2% di Share. Italia Uno, invece, punta sui classici: King Arthur – Il potere della spada non va oltre il 4,4% di Share, ma per gli standard del canale sul fine settimana resta comunque un capitale importante in termini di ascolto. Rai3, con le inchieste di Salvo Sottile, supera il 3% di Share.
Tale e Quale Show chiude al 21,6% di Share. Tradimento al 14,2% su Canale 5
FarWest, nello specifico, ottiene il 3,3% in punti percentuale. Quarto Grado svetta su Rete 4 raggiungendo il 9% di Share, mentre Propaganda Live – su La7 – si attesta sul 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 3,3% con la riproposizione della serie “Hanno ucciso l’uomo ragno” basata sulla biografia degli 883.
Maurizio Crozza compie un importante salto in avanti negli ascolti arrivando al 5,5% di Share, sul Nove, con Fratelli di Crozza. Rai2, con Parker, ottiene il 4,7% di Share. Poco sotto RealTime, con BakeOff- Dolci in Forno, al 4,1% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra gli ascolti del Canale 20 che sceglie Il Risolutore – A man apart, seguito da Rai4 che invece punta su Farang. Mentre Iris scommette su Ore 15:17 Attacco al Treno e RaiMovie sceglie Prima Vittoria.
Scotti allunga su De Martino nel preserale
Il preserale, invece, vede allungare La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui al 26,6% di Share contro il 22,5% di Affari Tuoi con Stefano De Martino.