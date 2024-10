A Tale e Quale vengono svelati in diretta i personaggi da imitare nella puntata successiva, con tanto di stupore dei concorrenti. Ma questi sono già a conoscenza di tutto. La gaffe di Justine Mattera

Tale e Quale e il ‘segreto di Pulcinella’ delle future imitazioni scoperte in diretta. La gaffe di Justine Mattera (Video)

Probabilmente si tratta del cosiddetto segreto di Pulcinella, di cui tutti sono già abbondantemente al corrente. Ma proprio per questo motivo occorrerebbe evitare di prestarsi a certe recite, che non fanno altro che scatenare risatine in chi sa e ingannare quei pochi che invece non sono al corrente di nulla.

In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a un momento di televisione ‘finta’, che tende a mentire e che non nasconde nemmeno troppo bene le sue tracce.

Ci riferiamo a Tale e Quale Show e al momento in cui i concorrenti in gara, verso fine puntata, ‘scoprono’ quali personaggi dovranno interpretare la settimana successiva. Un segmento che gode della sua narrazione e spesso dell’effetto wow, con il cast che il più delle volte reagisce in maniera sorpresa e sconcertata.

Espressioni che tradotte lasciano intendere “non ce la farò mai”, “impossibile” o addirittura “voi siete pazzi”, che è ciò che ha esclamato da Roberto Ciufoli una volta appreso che avrebbe dovuto vestire i panni di uno dei due componenti dei Ricchi e Poveri.

A prestarsi al gioco è anche Carlo Conti, che in fase di svelamento domanda a Thomas Bocchimpani se conosce Morten Harket, componente degli A-ha, gruppo norvegese degli anni Ottanta. “Oh yes – replica lui – è il cantante di una band famosissima”.

Fino ad arrivare a Justine Mattera, che nella prossima puntata si trasformerà in Don Lurio. Pure per lei il solito ventaglio di reazioni, con tanto di bocca aperta in segno di sconcerto.

La stessa showgirl ha confermato il giorno dopo a Tv Talk la sfida che la attende: “Farò Don Lurio, ma lui non coniugava i verbi”. Una battuta per rispondere a chi aveva accostato la sua pronuncia dell’italiano a quella del mitico ballerino newyorkese.

in diretta a #taleequaleshow si mostrano sorpresi nello scoprire il personaggio da imitare la settimana successiva.

in realtà fingono, perché sanno tutto (segreto di pulcinella). lo dimostra justine mattera, che parla di don lurio a tvtalk (puntata registrata venerdì pomeriggio) pic.twitter.com/lmeURwGdP4 — Massimo Falcioni (@falcions85) October 26, 2024

Tutto normale a livello cronologico. Se solo Tv Talk non venisse da sempre registrato nel primo pomeriggio di venerdì, ovvero prima dell’appuntamento in diretta con Tale e Quale. La Mattera, quindi, sapeva benissimo chi le sarebbe toccato imitare la volta seguente. E, come lei, tutti gli altri compagni di viaggio.

Nulla di scandaloso e nemmeno di troppo sbagliato. In fondo conoscere in partenza quale sarà il proprio percorso all’interno di una trasmissione rientra nelle più legittime richieste. Al contrario, risulta davvero fastidioso portare avanti un ‘bluff’ tanto banale quanto ininfluente ai fini dello spettacolo. E se proprio lo si vuole cavalcare, perlomeno si effettui la recita come si deve.