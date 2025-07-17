Tale e Quale Show, i nomi dei primi (probabili) 4 concorrenti: Carlo Conti fa il botto

La nuova edizione di Tale e quale show è prossima al debutto: ecco chi sono i primi potenziali 4 concorrenti. Carlo Conti fa il botto!

Tale e quale show è tra i programmi di punta della Rai, condotto da Carlo Conti ha all’attivo diverse stagioni e tutte si sono rivelate vincenti. E’ un format ben realizzato, che piace al pubblico e che ottiene sempre punte di share non indifferenti. Il conduttore toscano tiene molto al suo show, per questo ogni scelta deve essere fatta con estrema attenzione. Molti i vip che ambiscono a partecipare al programma, che conferisce fama e popolarità e permette di mostrare il proprio talento di cantante, attore, ma anche imitatore. Ma chi saranno i protagonisti della prossima stagione?

Lo scorso anno Tale e quale show ha perso la sua giurata doc: Loretta Goggi dopo tanti edizioni ha scelto di fare un passo indietro e ha ceduto il suo posto alla vivace Alessia Marcuzzi, con lei sul banco della giuria Giorgio Panariello, Malgioglio. In queste ore sono emersi i nomi dei probabili concorrenti, secondo alcuni rumors alcuni vip avrebbero fatto il provino e potrebbero aver convinto Carlo Conti e la produzione. Non ci sono certezze, ma solo supposizioni che per molti sono più che accreditate.

Tra i nomi probabili finora emersi anche un ex vincitore de Il Grande Fratello, personaggio oggi inserito nello star system e molto popolare sui social: Jonathan Kashanian, secondo l’esperta tv Deianira Marzano avrebbe fatto il provino per Tale e quale show, ma non è noto l’esito. Così ha scritto la Marzano sui social: “Jonathan Kashanian ha fatto il provino per Tale e Quale Show, ma non si sa ancora se lo hanno preso. A breve, forse già la settimana prossima, Carlo Conti potrebbe far uscire i nomi ufficiali del cast”.

Tale e quale show 2025, spuntano i nomi dei primi concorrenti

Oltre all’ex vincitore del Grande Fratello potrebbero accedere all’edizione 2025 di Tale e quale show anche Sabina Stilo, ex showgirl: La showgirl, nota negli anni 90, Sabina Stilo punta a Tale e Quale Show. Stilo si è sottoposta al provino e spera di strappare il sì di Carlo Conti che non ha ancora ufficializzato il cast dello show che tornerà in onda su Rai1 a settembre il venerdì sera.

Sul fronte privato la showgirl è sposata con Massimiliano Maselli, esponente di Fratelli d’Italia e assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della Regione Lazio”, ha scritto Candela su Dagospia. E’ poi emerso un terzo nome, un volto che gode di ampia popolarità in Campania e che potrebbe essere la rivelazione della prossima edizione del talent: quello di Mavi cantante neomelodica napoletana,.

La citazione è stata fatta da Gabriele Parpiglia, che è certo della sua presenza nel cast del talent di Carlo Conti. Mavi è molto popolare a Napoli e dintorni, e vicina a Nino D’Angelo, ha tentato anche d’entrare ad Amici. Inoltre vanta alcune ospitate a Made in Sud,.

Tale e quale show 2025, Antonella Lo Coco nel cast?

Deianira Marzano ha anche rivelato un altro possibile nome, quello di Antonella Lo Coco. Ex concorrente di X Factor e All Together Now, si è distinta per il suo talento vocale e potrebbe essere il personaggio giusto per Tale e quale show. Insomma per ora i nomi citati potrebbero formare un cast eclettico e versatile e rendere il prime time di Rai Uno interessante e divertente.

Carlo Conti non ha per il momento commentato i rumors, ha evitato il gossip ma è al lavoro per formare una squadra perfetta. E’ tuttavia possibile che il conduttore riveli il casto completo la prossima settimana, rendendo ufficiali i nomi citati fino ad ora.