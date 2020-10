Nella terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì di Rai 1, Carmen Russo ha dovuto interpretare Raffaella Carrà. Era prevedibile che alla showgirl toccasse vestire i panni della signora della televisione in una delle puntate del programma. Infatti, uno dei punti di contatto esemplari fra musica, danza e televisione è il numero del Tuca Tuca, che la Raffa nazionale era solita ballare in compagnia di Enzo Paolo Turchi, coreografo e marito della concorrente.

All’ombra dell’immarcescibile mi piaci del Tuca Tuca, Tale e Quale Show ha consentito alla coppia di ricostituirsi. Anzi, alle coppie: sia quella costituita da marito e moglie, sia quella fra partner televisivi. Enzo Paolo Turchi ha indossato gli abiti della Canzonissima ’71 per ricreare l’atmosfera in bianco e nero con Carmen Russo/Raffaella Carrà, mettendo a segno una performance senza dubbio cult. Nonostante l’esecuzione canora abbia lasciato a desiderare, gli incroci metatelevisivi hanno destato l’interesse degli appassionati, che sui social hanno rilanciato in tempo reale screenshot dell’esibizione.

Al termine dell’esibizione, Raffaella Carrà ha deciso di intervenire telefonicamente per esprimere un proprio commento sull’esibizione. Una pioggia di congratulazioni dal caschetto biondo più amato del piccolo schermo, che ha ricordato insieme ad Enzo Paolo Turchi le lunghe tournée all’estero in cui i due venivano scambiati per fratello e sorella. “Avevamo la stessa tinta“, ha confessato il ballerino, che per la performance con la moglie Carmen Russo ha indossato gli stessi abiti di scena di cinquant’anni fa.

Avete seguito lo speciale Tuca Tuca di Tale e Quale Show? Si sarebbe meritato la standing ovation? Anche solo per il ritorno di Raffaella Carrà su Rai 1, facciamo di sì!