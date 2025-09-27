Tale e Quale Show, buona la prima. Tradimento frena Mediaset, Propaganda insidia Quarto Grado. I dati Auditel del 26 settembre 2025

Il venerdì di Raiuno torna a essere protagonista con esibizioni dal vivo e imitazioni, che non vogliono essere parodie ma tributi, in grado di stuzzicare e (forse) divertire il pubblico a casa. Torna Tale e Quale Show. Carlo Conti cambia lo studio e poco altro per un format arrivato alla sua 15esima edizione. Al pubblico

Il venerdì di Raiuno torna a essere protagonista con esibizioni dal vivo e imitazioni, che non vogliono essere parodie ma tributi, in grado di stuzzicare e (forse) divertire il pubblico a casa. Torna Tale e Quale Show. Carlo Conti cambia lo studio e poco altro per un format arrivato alla sua 15esima edizione. Al pubblico piace e lo dimostra: la prima puntata della nuova edizione del programma totalizza il 19,3% di Share con quasi 3 milioni di spettatori collegati. Resta indietro Canale 5, Mediaset punta su Tradimento per la rete ammiraglia.

La fiction, tuttavia, si ferma al 14,8%. La distanza è ancora tanta rispetto alla concorrenza. Discorso diverso per Raidue che punta ancora, consapevolmente, su Ore 14 di Sera con Milo Infante alla conduzione. Trasmissione che garantisce all’emittente il 6,1%: percentuale di Share che, per il canale, equivale a un’isola felice. Una sorta di comfort zone alla quale è difficile rinunciare, tenendo conto che gli ascolti – visto il tipo di format – possono variare a seconda dell’argomento trattato.

Propaganda Live insidia Quarto Grado, Italia Uno tiene con Jurassic World

Ci sono, quindi, prospettive di crescita. Restando in tema di sorprese, Italia Uno totalizza lo stesso punteggio del secondo canale in termini di Share proponendo, però, un classico: Jurassic World – il dominio. L’universo di Jurassic Park piace a diverse tipologie di pubblico e garantisce al canale 6 una buona base da cui ripartire. Non incide, invece, sulla terza rete Kabul che totalizza il 2,3% di Share con 400.000 spettatori interessati.

Rete 4, al contrario, continua a investire – a ragione – su Quarto Grado che porta all’emittente quasi 100.000 spettatori con il 7,6% di Share. Poco sotto, invece, il format di Diego Bianchi che conquista – nonostante gli anni di messa in onda – sempre ottimi risultati e in crescita rispetto alle prospettive di rete: La7, con Propaganda Live, guadagna quasi 900.000 spettatori per il 7,1% di Share. Conferme arrivano anche dal pubblico che, in maniera esponenziale, chiede di partecipare alle dirette del programma. Sono quasi terminate le iscrizioni per il mese di ottobre.

Bake Off Italia: cambia conduzione, non il risultato

Su TV8 Pechino Express totalizza il 3,2% di Share. Mentre sul Nove lo spettacolo di Alessandro Siani sfiora il 2%. Canale 20, invece, punta su Braven – Il coraggioso che conquista 267.000 spettatori. Ovvero l’1,5% di Share. Segue, su Rai4, The Bouncer – L’infiltrato che non va oltre l’1,7%. Su Iris l’Ispettore Callaghan arriva all’1,9%. RaiMovie, al contrario, sceglie Il Ponte sul Fiume Kwai per arrivare poco sopra l’1%.

TopCrime investe sulla saga FBI Most Wanted e conquista 238.000 spettatori che valgono l’1,4% di Share. Giallo si ferma all’1,7% con Jacobs – Un veterinario per agente, seguito da circa 300.000 persone. Da segnalare, invece, il balzo in avanti di Bake Off Italia – Dolci in Forno che arriva a 542.000 spettatori per un totale di 3,3 in percentuale. Il cambio di conduzione, da Benedetta Parodi a Brenda Lodigiani, sembra non aver scalfito il successo di una trasmissione consolidata. Balene – La Serie, in replica su RaiMovie, chiude all’1,2% con 199.000 spettatori.