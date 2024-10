Tale e quale show: chi sono i ballerini e le ballerine del varietà di Rai 1

C’è grande interesse da parte del pubblico italiano, fedelissimi telespettatori di ‘Tale e quale show‘, il varietà di Rai 1, condotto, ogni venerdì, da Carlo Conti, di conoscere il nome ed il volto dei ballerini e delle ballerini che compongono il corpo di ballo dell’edizione 2024.

Grazie al coreografo della trasmissione, Fabrizio Mainini, siamo in grado di svelarvi i danzatori e le danzatrici che accompagnano le esibizioni dei 12 protagonisti. Le sue assistenti sono Georgia Manci e Paola Grassia.

Chi sono i ballerini e le ballerine di Tale e quale show? Nomi, cognomi, Instagram

A ballare durante lo show, sono: Alessia De Giorgi (IG alessia.degiorgi)

Jay Jamandra (IG jayjamandra)

Rossella Bucci (IG rossellabucci)

Alessandro Torresin (IG ale_tauer)

Greta Zuccarello (IG greta_zuccarello)

Imma Caiazzo (IG immacaiazz_)

Valentina Tarsitano (IG valentinatarsitano)

Giulia Bresciani (IG giuliabresciani98)

Gianluca D’Alò (IG gianlucadalo)

Virna Giardina (IG virnagiardina)

Eugenio Turturiello (IG eugenio_turturiello)

Ida Bilancia (IG idabilancia_)

Chi sono gli 11 protagonisti di Tale e quale show 2024?

Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro sono gli undici protagonisti di questa nuova stagione del programma. Tutti cantano dal vivo – sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli – con un unico grande obiettivo: imitare in tutto e per tutto i big musicali della scena nazionale e internazionale.

Il “Campione di Tale e Quale 14esima edizione” sarà proclamato nell’ultima puntata in onda venerdì 8 novembre, nel corso della settimana di raccolta fondi dell’Airc. Per questo, il premio finale di 30mila euro verrà interamente devoluto dalla Rai alla Fondazione per la ricerca sul cancro.

Chi sono i vocal coach di Tale e quale show?

I protagonisti sono seguiti da tutor, come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.