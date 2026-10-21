Tale e Quale Show torna in prima serata nel mercoledì di Raiuno. La trasmissione di Carlo Conti vedrà in giuria Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini con Valentina Persia e Marco Masini a supporto. Le anticipazioni del programma.

Tale e Quale Show, anticipazioni quinta puntata: Marco Masini e Valentina Persia in giuria

Tale e Quale Show torna in prima serata con un quinto appuntamento che promette sorprese e colpi di scena. La nuova stagione del programma non sembra soffrire particolarmente il cambio giorno. Carlo Conti, con i suoi colleghi di lavoro, riesce a tenere botta anche in una serata dove tra i competitor figurano persino le partite di Champions League. Il conduttore toscano lo dice, ironicamente, a ripetizione: “La coppa più bella che possiate guardare è quella di Tale e Quale Show”.

Il noto spettacolo, infatti, anche quest’anno dovrà assegnare un vincitore o una vincitrice fra i talenti in gara. Il pubblico di Raiuno si diverte a commentare e votare le esibizioni che si alterneranno all’interno degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Infatti anche le preferenze espresse dalla platea televisiva attraverso i social hanno un peso nel computo finale e possono cambiare, in qualche maniera, la classifica generale.

Tale e Quale Show, la quinta puntata tra esibizioni e giurati d’eccezione

Il resto lo fanno i giurati, quest’anno a dare i voti ci pensano Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio. In collaborazione con questo “terzetto speciale”, ogni puntata, troviamo giudici d’eccezione. Stavolta toccherà a Marco Masini e Valentina Persia votare le esibizioni di colleghi e amici vip. Il divertimento è assicurato sia per i voti che saranno espressi, ma anche e soprattutto per le motivazioni che seguiranno ciascuna valutazione. I siparietti tra giurati sono, infatti, l’elemento più coinvolgente della trasmissione. Oltre alla pregevole fattura delle esibizioni proposte settimana dopo settimana.

La quarta puntata ha visto trionfare Andrea Perroni, che ha conquistato la sua prima vittoria grazie all’interpretazione di Gino Paoli sulle note di ‘Una lunga storia d’amore’. Un’esibizione che gli ha permesso di raggiungere il secondo posto alle spalle di Selma, ancora in vetta alla classifica provvisoria. Il nuovo appuntamento proporrà undici imitazioni inedite dedicate ai grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Quando e dove vedere la trasmissione

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Madame, Maddalena Corvaglia si trasformerà in Lady Gaga, Roberta Morise sarà Gianna Nannini, Paola Perego si confronterà con Cher, Anna Pettinelli porterà sul palco Freddie Mercury, e Selma affronterà la sfida di interpretare Michael Jackson. Stefano Meloccaro interpreterà Lucio Battisti, Max Paiella si cimenterà con Charles Aznavour, Andrea Perroni vestirà i panni di Luca Carboni e Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay. Non mancherà un nuovo appuntamento con i ‘duetti impossibili’ di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che gareggiano come un unico concorrente e questa volta daranno vita a Vittorio De Sica e Mal.

Il programma di Raiuno – prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar – inizierà dopo Affari Tuoi (mercoledì 21 ottobre 2026) per animare la serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. La quinta puntata è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Ci sono, in aggiunta, le repliche delle settimane scorse con l’ulteriore opportunità di riguardare le stagioni passate del contenuto. Tale e Quale Show si conferma una certezza del piccolo schermo.