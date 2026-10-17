Domenica In, anticipazioni e ospiti del 18 ottobre 2026: Barbara D’Urso ed Edoardo Leo in studio con Mara Venier

Domenica In torna nel pomeriggio di Raiuno per chiudere la settimana tra interviste e approfondimento. Mara Venier avrà tanti ospiti e altrettante argomentazioni da portare all’attenzione del pubblico. Le anticipazioni e le presenze più attese.

Domenica In torna nel pomeriggio di Raiuno per chiudere la settimana televisiva con una passerella di ospiti importanti tra cronaca, attualità e approfondimento. Mara Venier affronta una nuova edizione del noto e fortunato format alla ricerca della formula perfetta per rinnovare un contenuto che non può mancare sul piccolo schermo della tv generalista.

Il nuovo piglio domenicale ha già visto qualche cambiamento rispetto al recente passato, ma la vera forza del programma sono le conversazioni che la “zia” più famosa della televisione italiana porta a termine con personaggi illustri della cultura e dello spettacolo italiano. La prima puntata di stagione Laura Pausini ha aperto la porta della trasmissione con l’augurio di far posto a tanti altri volti noti tra iniziative e promozioni di spessore.

Domenica In, anticipazioni della puntata

Questa sorta di investitura ha dato i suoi frutti, Mara Venier – puntata dopo puntata – si confronta con esponenti di prim’ordine del cinema italiano e della musica. Grande spazio al confronto e all’attualità anche con Tommaso Cerno che farà il punto con le notizie più importanti e degne di nota della settimana. Gli ospiti del 18 ottobre 2026 saranno diversi: la più attesa, in tal senso, è Barbara D’Urso che racconterà a Mara Venier la sua esperienza nelle vesti di giurata a Ballando Con Le Stelle.

Una grande amicizia accompagna le colleghe da diversi anni, proprio Venier – in tempi non sospetti – aveva invitato per prima D’Urso subito dopo il divorzio da Mediaset. Stima reciproca e rispetto. Prerogative che porteranno senz’altro a ulteriori rivelazioni dall’importanza fondamentale, magari con qualche accenno al prossimo futuro professionale. Mara Venier aspetta e spera nello scoop.

Gli ospiti del 18 ottobre 2026

Successivamente ci sarà anche il comico e cabarettista Andrea Perroni che racconterà la propria esperienza a Tale e Quale Show oltre a esibirsi in alcune delle sue esilaranti imitazioni. Nello spazio “Amici Miei”, saranno ospiti alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo oltre ad Enzo Miccio e la sua classifica Top5.

C’è tempo e modo anche di apprezzare la nuova stagione musicale con l’arrivo di Nina Zilli e Orietta Berti, le quali – con la collaborazione del produttore e rapper Danti – presenteranno il singolo Maledetto Settembre in rotazione nelle principali radio italiane. Il grande cinema italiano, poi, farà da contrappunto grazie a Edoardo Leo.

Quando e dove vedere il programma

L’interprete romano sarà presente per presentare il film “Se ami qualcuno dillo”, per la regia di Marco Bonini, del quale è anche co-produttore. Per “Il pranzo della domenica” Savino Zaba si troverà a San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini. Appuntamento su Raiuno, domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle 14.00. Il programma è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.