Ballando Con Le Stelle, anticipazioni puntata 17 ottobre 2026: Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli ballerine per una notte

Ballando Con Le Stelle protagonista del sabato sera di Raiuno con una nuova puntata. Ospiti d’eccezione Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli che saranno ballerine per una notte. Le anticipazioni della serata.

Ballando Con Le Stelle si prepara per una nuova puntata all’interno di un’edizione tutta da scoprire che presenta importanti novità rispetto al passato recente, i meccanismi della giuria devono ancora entrare in circolo appieno. Non si tratta esclusivamente di esprimere giudizi, ma anche di prendere le misure rispetto alle idee dei singoli giurati. Carlucci lo aveva detto a inizio stagione: “Questo programma ha bisogno di una nuova entità da costruire”. Tradotto ancora meglio: l’uscita di scena da parte di Lucarelli e Canino impone un cambio di passo. Matano e D’Urso nei rispettivi ruoli stanno dando il massimo, a differenza dello scorso anno la presenza da scoprire è quella dell’ex conduttrice Mediaset.

Matano la stagione passata era sempre vicino alla giuria, seppur con un’accezione diversa. D’Urso, invece, passa dall’essere stata concorrente a diventare giurata pungente. Il risultato deve essere un’edizione in grado di impensierire la concorrenza. I risultati dicono che è un’operazione riuscita. Tu Sì Que Vales mostra un passo leggermente differente, ma la trasmissione di Ballandi Multimedia si conferma un osso duro. Le serate del sabato riescono a garantire un confronto serrato, anche grazie agli ospiti presenti in puntata.

Ballando Con Le Stelle in prima serata su Raiuno

In questo giorno di diretta, 17 ottobre 2026, ballerine per una notte saranno Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli. Divertimento e comicità raggiungeranno la pista da ballo tra passi di danza importanti e sorrisi sfuggenti. Il resto dipenderà dalla gara in corso con i verdetti che saranno sempre più pungenti e pesanti. Le settimane passano e la gara assume contorni più definiti tra polemiche e presunti retroscena. Questo è quello che i telespettatori vogliono vedere: coppie pronte a darsi battaglia tra coreografie inedite e generi da riscoprire. In sala delle stelle il clima è quello delle grandi occasioni.

Milly Carlucci e Simone Di Pasquale scaldano i motori. La testa della classifica, considerando le diverse coppie in gara, ce l’hanno Monica Guerritore e Luca Urso. In seconda posizione troviamo Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Il margine è sempre più sottile e i capovolgimenti di fronte, così come i colpi di scena, sono all’ordine del giorno. Fanalino di coda, per il momento, la coppia composta da Massimo Ghini e Valentina Fiorini. 14 posti, un solo vincitore.

Primi verdetti

La stagione, tuttavia, è appena cominciata e molto dipenderà anche dalle decisioni di Simona Ventura e Francesca Fialdini che svolgeranno il ruolo di commentatrici a bordo pista oltre a determinare alcune quote del tesoretto. Insieme ai tribuni del popolo e i meccanismi di voto online presenti su RaiPlay. Ballando Con Le Stelle resta una macchina televisiva perfetta che cerca di alzare l’asticella settimana dopo settimana.

Ai telespettatori l’ultima parola insindacabile: pubblico protagonista non solo attraverso l’Auditel, ma anche tramite i voti che potrà esprimere. Le prove generali di questa nuova Democrazia televisiva in forma telematica stanno dando i loro frutti, non resta che attendere la prossima puntata per capire gli esiti di un’altra cavalcata mediatica a passi di danza.

Dove vedere la puntata in diretta streaming

Appuntamento su Raiuno dopo Affari Tuoi con una nuova manche di Ballando Con Le Stelle. La puntata è disponibile anche su RaiPlay con tanti contenuti extra come il formato Ballando Segreto che svela retroscena e momenti inediti della trasmissione. Tutto quello che le telecamere non sono riuscite a carpire in diretta.