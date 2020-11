Tale e Quale Show, anticipazioni puntata 13 novembre 2020

La novità della puntata di stasera di Tale e Quale Show è il ritorno di Carlo Conti. Il conduttore tornerà al timone del suo programma da casa sua alle 21.25 su Rai1 dopo aver passato un periodo difficile a causa del Covid-19.

Conti era stato costretto a presentare la trasmissione il 30 ottobre “in smartworking” dopo aver scoperto la sua positività per poi assentarsi la settimana successiva, quando le sue condizioni di salute sono peggiorate. In quest’ultima occasione è stato sostituito dai suoi giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, che hanno dovuto dare nel corso della stessa serata la notizia della morte del batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. I tre torneranno al loro posto, con l’aggiunta di Gabriele Cirilli ed Elena Sofia Ricci, con quest’ultima che sarà protagonista giovedì 26 novembre della fiction su Rita Levi Montalcini.

Ma veniamo a quello che succederà stasera. Va in onda la seconda e penultima puntata del Torneo, che mette alla prova i primi tre classificati della decima edizione del programma (quella appena conclusa) per le categorie Uomini e Donne e i primi due per ogni categoria della nona. Al primo gruppo appartengono Pago, Virginio, Sergio Muniz, Barbara Cola, Carolina Rey e Giulia Sol, al secondo Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Francesco Monte. La scorsa puntata, la prima delle tre del Torneo, ha visto come trionfatrice la cantante Barbara Cola nei panni di Anastacia.

Tale e Quale show, imitazioni puntata 13 novembre 2020

Pago sarà Massimo Ranieri;

Agostino Penna si trasformerà in Phil Collins;

Giulia Sol imiterà Liza Minnelli;

Sergio Muniz vestirà i panni di Julio Iglesias;

Carolina Rey si cimenterà con Laura Pausini;

Lidia Schillaci si metterà alla prova con Beyoncè;

Francesco Monte canterà Tiziano Ferro;

Jessica Morlacchi diventerà Rihanna;

Barbara Cola diverrà l’attuale giudice di X Factor 2020 Emma Marrone;

Virginio darà un ulteriore respiro internazionale e proporrà Ed Sheeran.

Accade dalla seconda edizione del programma che venga organizzato il cosiddetto Torneo, arrivato al suo nono ciclo. Se da un lato questo consente a Rai1 di poter contare su un numero più ampio di prime time (la scorsa puntata ha totalizzato 3.969.000 telespettatori con il 17.63% di share, superando in valori assoluti il Grande Fratello Vip 5 fermo a 3.379.000, ma con uno share del 18.69% per la maggior durata), dall’altro basta dare un’occhiata al menu delle imitazioni di stasera per vedere che il parco degli imitati è stato negli anni sempre più abusato.

Qualche esempio? Massimo Ranieri è stato proposto da Davide Merlini e Francesco Cicchella; l’imitazione di Liza Minnelli da parte di Federico Angelucci divenne un piccolo cult;Manlio Dovì ha già avuto modo di portare sul palco Julio Iglesias; l’ex Gazosa Jessica Morlacchi si è cimentata in Laura Pausini; Roberta Bonanno è stata Beyoncè; Antonio Mezzancella e Gigi & Ross avevano portato Tiziano Ferro; Raffaella Fico aveva avuto l’onore e l’onore di trasformarsi in Rihanna; ancora Roberta Bonanno aveva imitato Emma Marrone; infine Francesco Monte aveva vestito i panni di Ed Sheeran. L’unico “vergine” risulterebbe quindi Phil Collins.