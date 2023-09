Se Tale e quale show è arrivato alla 13esima edizione ci sarà un perché. Il programma di Carlo Conti è l’emblema dell’equilibrio televisivo, come il suo conduttore che infatti dimostra grande prontezza quando c’è da chiarire che Jasmine Rotolo è stata solo “segnalata” da Cristiano Malgioglio e che si è sottoposta a regolare provino. Sia mai a pensare che in Rai possano esserci raccomandazioni.

Tale e quale show, l’equilibrio è di casa

L’obiettivo esplicitato è quello di “riunire il maggior numero dei componenti della famiglia per divertirci insieme“. Per farlo la prima puntata stagionale – andata in onda venerdì 22 settembre – è stata costruita con il solito mix di live show (in apertura l’omaggio al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, poi le coreografie ad impreziosire le esibizioni), pillole d’archivio, clip-sketch e interviste registrate, che insieme ad elementi scenografici come l’ascensore e sonori come l’inconfondibile jingle rendono il titolo un classico del piccolo schermo nostrano.

La giuria è importante, ma tutto ruota intorno a Carlo Conti

L’equilibrio si rispecchia anche nella dinamica di studio: la giuria ha un peso importante (si va dalla garbata affabilità di Loretta Goggi all’ironia di Giorgio Panariello, fino all’esplosività di Cristiano Malgioglio, in grande forma + Valentina Barbieri nella buona parodia di Chiara Ferragni), ma il riferimento di tutti è e rimane ovviamente Conti, che non si esime dalla dose di personalismo quando ricorda (con tanto di immagini) che con Maria Teresa Ruta “facevamo insieme il pomeriggio di Rai1” (Uno per tutti) e al contempo, dando ritmo al programma, si mette al servizio dello spettacolo dando sfoggio della sua rinomata capacità di spalla comica.

Il fascino del meccanismo del mascheramento mostra qualche flebile affanno, ma chissà che oltre agli svariati spinoff che inflazionano il titolo, non pensi il fatto che il cast di concorrenti sia praticamente per metà nip. In definitiva Tale e quale show si conferma una produzione per ampi tratti assimilabile a Tu sì que vales (che torna in onda stasera su Canale 5 con la novità di Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari): popolare, larga, aggiornata.