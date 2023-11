Sorpresa (almeno per il pubblico a casa) nella puntata finale di Tale e Quale Show 2023 (seguita in liveblogging su TvBlog). Dopo tanto citare da parte di Cristiano Malgioglio, Maria de Filippi compare – almeno in vivavoce – tramite una gag del giudice del programma di Carlo Conti. Il suo telefono squilla in diretta, Malgioglio si scusa con il conduttore come se si fosse dimenticato la suoneria attiva. Risponde comunque alla chiamata rivelando che dall’altra parte del telefono non c’era un’imitazione della de Filippi ma Maria, quella vera.

A quel punto Conti prende il telefono in mano per verificare di persona “Mi avete fatto uno scherzo” dice, come se non si fosse reso conto. Non fa sentire immediatamente la sua voce ma attende qualche secondo, giusto il tempo per creare hype. Poi accende il vivavoce del telefono, lo porta al suo microfono e in lontananza ecco un “Ti giuro! Non è uno scherzo!“. Dallo studio arriva il boato del pubblico mentre la de Filippi continua a parlare: “Ieri sera ero a cena con Cristiano e Antonella (Clerici, ndr)”.

Confermiamo che la voce al telefono era di #MariaDeFilippi 📞

Quanti ♥️ per la suoneria di @InfoMalgioglio ?#taleequaleshow pic.twitter.com/iFm6A9yGh1 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 10, 2023

Giudice e ospite confermano e quel punto sì, si può terminare la gag: è la vera Maria de Filippi.

“Stai guardando tutti noi?” domanda Conti “Sì! Sto guardando tutti voi” risponde Maria. “Come stiamo andando? Bene? Ti piace il programma? Valiamo?” prosegue il conduttore semi-citando un termine da Tu si que vales, “State andando molto bene! Vi vedo tutti i venerdì eh!” replica lei ricevendo i ringraziamenti da Carlo Conti: “Ti salutano tutti“.

Poi va da Malgioglio, vestito – come al suo solito – con un look eccentrico, agghindato di occhi in ogni dove: “Non so se Malgioglio ti guarda – scherza – perché non sa con quale occhio guardarti“, Maria replica giocandoci su “Bisogna chiedere a Giorgio (Panariello, ndr) che sa che lui ha detto che ha la congiuntivite“.

Congedata Maria de Filippi, si può dire che l’intervento nello show di Rai 1, della durata di circa un minuto, giunge come un piccolo regalo a quell’amico che l’ha fortemente voluta con sé nel terzo e (finora) ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti, nel 2017. Per fare una battuta maliziosa, per par condicio Milly Carlucci entro fine puntata potrebbe farsi viva uscendo all’improvviso dall’ascensore di Tale e Quale o tramite un intervento di Emanuela Aureli…