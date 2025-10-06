Svolta a La notte nel cuore: Hikmet in lacrime all’addio a Samet, la frase che ha gelato tutti

La notte nel cuore è giunta ad una fase di svolta. L’amata serie turca, che ha un vasto seguito di pubblico, nelle prossime puntate riserva diversi colpi di scena. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che Hikmet si troverà alla resa dei conti, i suoi piani infatti avranno un esito inaspettato e apparirà in lacrime all’addio a Samet. La frase che pronuncerà gelerà il pubblico e segnerà il suo futuro nella serie: ma cosa succede? Hikemet è determinata a raggirare Tashin, ma anche Sumru, desidera ricominciare da un’altra parte, ma per farlo ha bisogno di soldi.

Così aiutata dai nipoti Halil e Esat simula il rapimento di Esma. I Sansalan pur non avendo soldi a disposizione non possono non pagare il riscatto richiesto e chiedono aiuto a Tashin che non manca di aiutarli. Così Esma viene liberata e Esat, all’insaputa della giovane incassa i soldi, in attesa di darli alla zia. Intanto quest’ultima per colpire Sumru chiama in città Halil, padre dei gemelli, quest’ultimo nega di aver abusato della donna e ha con lei un duro scontro. Sumru non regge le accuse rivoltele dall’ex e decide di lasciare la città, e Hikmet non può che esserne felice.

La situazione sembra volgere a favore della sorella di Samet, che è malato in ospedale. Per questo Hickmet invita tutti a firmare per nominarla tutrice di Samet, ma succede qualcosa di inaspettato. Nel momento della firma, atto che potrebbe dare un ruolo diverso a Hikmet, arriva una telefonata che rivela che Samet è morto. Evento che cambia le cose e che mette Hikmet in una posizione difficile. Inoltre la donna è alla ricerca del nipote, che ha in mano i soldi del riscatto, ma Samet sembra essere scomparso nel nulla.

Esat scomparso con i soldi: che fine ha fatto

Beccato con i soldi del riscatto dal cugino Cihan, Esat viene arrestato, ma la zia non è al corrente. In realtà la morte di Samet ha creato una serie di drammi che nessuno si è preoccupato di parlare dell’arresto di Esat. Quel che è certo che Hickmet si troverà improvvisamente senza nulla dopo la morte del fratello e anche nel momento del dolore condannerà le sue scelte:

“Avevo risolto la mia vita ma tu hai rovinato tutto. Come sempre non ci sei, te ne sei andato e mi hai abbandonata: mi hai rovinato la vita”. Anche Halil presenterà il conto alla donna, temerà di essere stato truffato da lei, ma Hickemet gli spiegherà che con la morte di Samet sono cambiate tante cose, gli rivelerà tutto il suo dolore e fragilità. Quale sarà il suo futuro?

La notte nel cuore dove e quando vedere il doppio appuntamento

Nella prossima settimana La Notte nel cuore andrà in onda con una doppia programmazione serale. La dizi turca si è guadagnata, grazie agli alti ascolti il prime time su Canale 5: sarà visibile la serata di giovedì 9 ottobre, quando saranno mandati in onda ben 3 episodi. La soap è schierata contro la La ricetta della felicità, prevista in prima visione assoluta su Rai 1.

E’ poi programmata anche per domenica 12 ottobre alle 21:40 circa, subito dopo La ruota della fortuna. Un doppio appuntamento imperdibile per i tanti fans della dizi turca, che si è confermata tra quelle di maggiore successo dell’ultime stagioni tv.