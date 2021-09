Svizzera-Italia va in scena questa sera, domenica 5 settembre 2021, a Basilea. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali in programma a novembre 2022 in Qatar, sarà trasmessa in diretta su Rai1 e RaiPlay.

La telecronaca di Svizzera-Italia di questa sera sarà a cura della coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre a bordocampo per interventi in diretta e interviste ci saranno Alessandro Antinelli, Andrea Riscassi e Aurelio Capaldi.

Il pre-partita comincerà alle ore 20.35, subito dopo il Tg1 della sera. A condurlo dagli studi di Saxa Rubra, a Roma, Paola Ferrari con Luca Toni ed Enrico Varriale, che nonostante non sia più vice direttore di RaiSport, partecipa comunque al commento in studio delle gare degli azzurri.

L’Italia di Roberto Mancini, reduce dal pareggio 1-1 con la Bulgaria di giovedì scorso (seguito su Rai1 da ben 7.366.000 telespettatori, per una share del 36,01%), è al primo posto nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Stasera l’importante è non perdere contro gli elvetici, attualmente secondi in classica, ma con due partite in meno.

Ricordiamo che si qualifica ai Mondiali chi chiude il girone al primo posto. Le seconde classificate, invece, si giocheranno l’accesso al torneo ai playoff.

Dopo la gara di questa sera, l’Italia campione di Europa affronterà mercoledì sera la Lituania a Reggio Emilia, mentre ad ottobre sarà la volta della final four di Nations League, a partire dalla semifinale contro la Spagna il 6 ottobre. A novembre, invece, tornerà in campo per le qualificazioni ai mondiali. In particolare, il 12 giocherà contro la Svizzera a Roma e il 15 in trasferta contro l’Irlanda del Nord. Tutte queste sfide saranno proposte in diretta su Rai1.