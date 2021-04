Siamo giunti al finale della miniserie che ha raccontato la battaglia intrapresa da una madre per difendere la salute della propria figlia e di tutti coloro che le sono accanto. Svegliati amore mio, con l’ultima puntata in onda questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, alle 21:20 su Canale 5, chiuderà la vicenda che ha visto Nanà (Sabrina Ferilli) indagare sull’acciaieria che reputa colpevole delle numerose malattie di cui sono affetti i bambini che vi sono cresciuti vicino, compresa sua figlia.

Cosa succede nell’ultima puntata di Svegliati amore mio?

Nell’ultima puntata, continuano le indagini del Commissario Caputo (Emanuele Salce) sull’omicidio di Mimmo (Francesca Arca): Sergio (Ettore Bassi) continua ad essere il principale sospettato, ma l’uomo si dichiara innocente, così come Nanà lo difende dalle accuse.

I due, però, devono anche preoccuparsi di Sara (Caterina Sbaraglia), che si è nuovamente sentita male in ospedale ed ora è a letto con la febbre. Anche Lorenzo (Antonio Avella) si sente male, facendo preoccupare Luisa (Luisiana Zanella), sua madre.

Nel frattempo, però, la battaglia di Nanà e Stefano (Francesco Venditti), il giornalista con cui ormai la protagonista ha stretto amicizia, prosegue. Nanà riesce infatti a coinvolgere anche altre madri nell’inchiesta portata avanti da Stefano.

Non solo: la donna organizza una manifestazione e, dopo aver convinto don Luigi a lanciare un appello, riesce a formare un gruppo nutrito di genitori che chiedono alla Ghisal la verità. Il tutto, mentre Tagliabue (Massimo Popolizio) si sente più alle strette e prova ad arginare l’ondata di proteste affidandosi a Torelli (Paolo Giommarelli), il direttore sanitario dell’ospedale in cui è ricoverata Sara ed ex marito di Manuela (Veruska Rossi), dottoressa anche lei dalla parte di Nanà.

Svegliati amore mio, streaming

E’ possibile vedere Svegliati amore mio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.