Suzuki Jukebox, ascolti record per la prima serata: Antonella Clerici e Clementino accendono Rai 1

Ottimo esordio per la prima serata di Suzuki Jukebox, condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, che conduce il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie. La puntata ha sfiorato il 18% di share e raggiunto più di 2 milioni e mezzo di spettatori. Le due serate evento sono state programmate per giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle ore 21.30 su Rai 1. Lo show viene trasmesso in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su Rai Play.

La storia della musica italiana e internazionale entra nel vivo con un cast di grandi artisti che portano in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. La grande festa di Suzuki Jukebox – La notte delle hit è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia.

Gli ospiti della seconda serata di Suzuki Jukebox

Oggi 19 settembre è in programma il secondo appuntamento con lo show musicale di Antonella Clerici e Clementino. Arrivano vere icone della musica nazionale e internazionale, che calcano il palco portando la loro energia. Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera: Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.