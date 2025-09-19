Suzuki Jukebox, ascolti record per la prima serata: Antonella Clerici e Clementino accendono Rai 1
Antonella Clerici e Clementino riportano la storia della musica sul palco di Suzuki Jukebox. Ascolti da record per lo show di Rai 1.
Ottimo esordio per la prima serata di Suzuki Jukebox, condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, che conduce il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie. La puntata ha sfiorato il 18% di share e raggiunto più di 2 milioni e mezzo di spettatori. Le due serate evento sono state programmate per giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle ore 21.30 su Rai 1. Lo show viene trasmesso in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su Rai Play.
La storia della musica italiana e internazionale entra nel vivo con un cast di grandi artisti che portano in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. La grande festa di Suzuki Jukebox – La notte delle hit è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia.
Gli ospiti della seconda serata di Suzuki Jukebox
Oggi 19 settembre è in programma il secondo appuntamento con lo show musicale di Antonella Clerici e Clementino. Arrivano vere icone della musica nazionale e internazionale, che calcano il palco portando la loro energia. Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera: Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.