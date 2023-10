E’ morta Suzanne Somers

Oggi, 15 ottobre 2023, è stata annunciata la morte di Suzanne Somers, scomparsa a 76 anni. L’attrice, in Italia, è conosciuta per il ruolo di Chrissy in ‘Tre cuori in affitto’ e per quello di Carol in ‘Una bionda per papà’ con Patrick Duffy. Nel 2003, per i suoi successi televisivi e cinematografici, la poliedrica artista ha ottenuto una stella sull’Hollywood Walk of Fame.

La Somers ha perso la propria battaglia contro il cancro ad appena un giorno dal suo sessantasettesimo compleanno. A confermare il decesso, a PageSix, l’agente della star americana, R. Couri Hay:

“Suzanne Somers è morta, in pace, a casa, nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta ad una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni. Suzanne era circondata dall’amorevole marito, Alan (Hamel, ndb), suo figlio, Bruce, ed i parenti stretti. Questa settimana avrà luogo una sepoltura familiare privata, con una commemorazione che avverrà il mese prossimo”

L’emozionante messaggio di Suzanne Somers ai fan su Instagram

Risale allo scorso luglio, il toccante messaggio social, rivolto dall’attrice (fotografata assieme all’amatissimo marito Alan), a tutti i fan preoccupati per le sue condizioni di salute:

“Dato che mi sono presa una pausa dal lavoro, molti di voi mi hanno chiesto maggiori dettagli sulla mia salute. Come sapete, ho avuto un cancro al seno vent’anni fa, e ogni tanto si ripresenta, e continuo a combatterlo. Ho utilizzato i migliori trattamenti alternativi e convenzionali per combatterlo. Questo non è un territorio nuovo per me. So come indossare la mia attrezzatura da battaglia e sono una combattente. Alan è stato al mio fianco in ogni fase del percorso. Non riesco nemmeno a spiegare quanto ha fatto per me. Se fosse possibile, siamo ancora più vicini che mai. La mia incredibile famiglia è stata di grande supporto e mi ha aiutato moltissimo mantenendo l’attività in funzione in modo che voi possiate ancora avere accesso a tutti i meravigliosi prodotti. Grazie per il continuo amore e supporto. Riguarda solo chi ami e chi ti ama – ed io ti amo!”

