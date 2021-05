La storia di Supervivientes è piuttosto importante per la televisione spagnola. Dura da quasi 21 anni, il suo esordio avvenne 4 giorni prima dell’inizio del nostro Grande Fratello (10 settembre 2000) e 3 anni prima dell’approdo del format in Italia con il titolo de L’Isola dei Famosi, su Rai 2 nel 2003 con la conduzione di Simona Ventura.

Nell’arco delle sue 20 stagioni, Supervivientes ha vissuto un trasloco esattamente com’è avvenuto da noi fra Rai 2 e Canale 5: dopo le prime due annate trasmesse da Telecinco (Mediaset Spagna) in cui i concorrenti erano perlopiù gente comune, la terza edizione si trasformò in “La Isla de los Famosos” su Antena 3 con l’arrivo delle celebrità nel cast, ingrediente che dettò la consacrazione del reality show.

Tornato a Telecinco nel 2006, da allora il programma non ha mai più ricambiato casa. Con l’edizione in corso è stato raggiunto il traguardo delle 20 stagioni e all’orizzonte non sembra esserci ipotesi di chiusura imminente. Il programma viene premiato dal pubblico spagnolo, le curve viaggiano tra il 20 ed il 27% di share, mentre gli spinoff si attestano ad una media del 14%.

Perché vi parliamo della storia del reality show nella sua versione iberica? E’ di stamani l’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta a Ogni mattina su Tv8, secondo cui pare che a Mediaset si stia lavorando al doppiaggio italiano per prepararla ad un’eventuale ritrasmissione su una delle reti Mediaset. Le parole di Pirrotta:

Il prossimo 7 giugno finirà l’edizione de L’Isola dei Famosi, ma per la prima volta Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes con Valeria Marini, è stata proprio lei a suggerire questa idea. Supervivientes lo vedremo quindi su Mediaset in prima serata.

Non ci sono ulteriori dettagli a riguardo ma, se così fosse, sarà interessante capire la percezione del pubblico italiano rispetto ad una versione del reality in cui i colpi di scena e le dinamiche sono decisamente più avvincenti paragonati ad una versione italiana in cui spesso e volentieri ci si adagia un po’ troppo sugli allori.

Ricordiamo che in questa edizione di Supervivientes c’è una rappresentanza d’Italia fra i naufraghi.

Gianmarco Onestini (fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca) che ha già partecipato ad un Grande Fratello Italiano nel 2018 per poi tentare la fortuna in Spagna partecipando e vincendo lo spinoff del Gran Hermano VIP nel 2020, intitolato El tiempo del Descuento.

Insieme a lui c’è Valeria Marini, la showgirl stellare ha già alcune esperienze passate con L’Isola dei Famosi, sia quella targata Rai 2 da ospite e da concorrente, sia quella di Canale 5 nel 2018 nuovamente da guest star. Tra l’altro Valeria Marini stasera (31 maggio) rischia l’eliminazione ufficiale da Supervivientes dopo essere stata mandata all’ultima spiaggia nella puntata di giovedì.