Durante la convention Dinner with Misha, panel con l’attore Misha Collins che interpreta Castiel nella serie tv Supernatural, lo stesso interprete dell’angelo della morte ha fatto coming out come bisessuale:

“Quanti di voi in questa stanza si considerano introversi? E quanti estroversi? E quanti bisessuali? Beh, io sono tutte e tre le cose”.

Negli Stati Uniti il coming out di una celebrità è ormai un evento quasi all’ordine del giorno, dal momento che non si contano i personaggi famosi che fanno parte della comunità LGBTQIA+. Questa pratica è ancora oggi meno comune in Italia, anche se ci sono segnali di un incremento, soprattutto da parte delle giovani generazioni.

L’aspetto più curioso riguardante il coming out dell’attore è che proprio il suo personaggio Castiel nella diciottesima puntata della quindicesima stagione di Supernatural aveva rivelato a Dean Winchester di essere innamorato di lui.

Collins ha spiegato:

“Castiel dice a Dean che lo ama e fondamentalmente rende il Destiel (unione dei nomi Dean e Castiel) qualcosa di assolutamente canonico. É triste però che dopo questa dichiarazione omosessuale sia morto. I fan della serie stanno impazzendo e sono in cerca di conferme. Ma come spesso succede i gay vengono uccisi“.

Soprattutto negli Stati Uniti infatti si parla di “bury your gays“, ovvero “seppellisci i tuoi gay“. In molti film e serie tv soprattutto del passato i personaggi LGBTQIA+ spesso finivano per lasciarci le penne, morendo per AIDS, incidenti o altre circostanze infelici. Questo fenomeno è noto come sindrome della poiana per quanto riguarda il cinema lesbo. Solo nei primi mesi del 2016, nelle serie tv sono morti ben 25 personaggi lesbici o bisessuali, molti di questi in maniera violenta, recita un report del GLAAD,

Per quanto riguarda la serie tv con i fratelli Winchester che supporta da tempo la comunità LGBTQIA+ tuttavia è lecito aspettarsi un ritorno di Castiel, visto che la serie tv ci ha abituato negli anni alle resurrezioni di molti dei suoi personaggi.