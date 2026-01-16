Il fine settimana di Coppa del Mondo di sci si apre con il Super G maschile di Wengen: Franzoni primo pettorale, Casse secondo. Odermatt – leader nella generale – favorito, Paris punta al podio. Orario, azzurri in gara e dove vederlo in diretta.

Super G maschile a Wengen: Franzoni e Casse aprono la gara, Odermatt e Paris a caccia del podio | In diretta TV

Prende il via oggi il leggendario weekend di Wengen con il Super G maschile sulla mitica pista del Lauberhorn. La gara, quinta tappa stagionale della specialità in Coppa del Mondo, si preannuncia spettacolare con l’Italia che schiera ben otto azzurri pronti a dare battaglia agli svizzeri padroni di casa.

Super G maschile a Wengen: subito Franzoni e Casse

Giovanni Franzoni (nella foto di copertina), primo podio in carriera in Val Gardena poco prima di Natale, aprirà le danze con il pettorale numero 1, seguito immediatamente da Mattia Casse con il 2. Il gardesano arriva da due prove cronometrate dove è stato il più veloce e cerca il riscatto dopo la delusione di Livigno, dove non era riuscito a confermare il podio di Val Gardena. Casse, protagonista di un’ottima stagione, punterà a sfruttare il pettorale basso su un tracciato lungo quasi 1.50″ che presenta subito insidie tecniche dall’Hundschopf alla Kernen-S.

Terzo azzurro in pista sarà Guglielmo Bosca con il pettorale numero 6, chiamato a confermare gli ottavi posti di Copper Mountain e Livigno. Il milanese scatterà prima del temibile Vincent Kriechmayr (pettorale 7) e del vincitore dell’edizione 2025 Franjo von Allmen, che difenderà il titolo con il numero 8.

Odermatt contro tutti, Paris cerca il podio

Marco Odermatt partirà con il pettorale 12 da leader della specialità con 66 punti di vantaggio su Kriechmayr. Lo svizzero va a caccia della quinta vittoria a Wengen, che sarebbe la seconda in Super G dopo i trionfi in discesa e gigante. Dominik Paris, con il pettorale 14, ha messo da parte il problemino alla caviglia emerso in prova e punta a un piazzamento di prestigio sulla pista svizzera.

Completano la pattuglia azzurra Christof Innerhofer (pettorale 30), Marco Abbruzzese (37), Benjamin Jacques Alliod (43) e Florian Schieder (46), quest’ultimo reduce dalla top 15 di Livigno. Assente per influenza l’austriaco Marco Schwarz, ultimo vincitore del Super G e tra i favoriti della vigilia.

Dove vedere il Super G di Wengen in TV

Il Super G maschile di Wengen si disputerà oggi, venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 12.30. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport HD, con streaming gratuito disponibile su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta anche su Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN.

Classifica Super G

1. Marco Odermatt SUI 275, 2. Vincent Kriechmayr AUT 209, 3. Raphael Haaser AUT 146, 4. Marco Schwarz AUT 145, 5. Jan Zabystran CZE 133, 6. Stefan Rogentin SUI 132, 7. Alexis Monney SUI 127, 8. Fredrik Moeller NOR 125, 8. Dominik Paris ITA 125, 10. Giovanni Franzoni ITA 118.

Classifica generale Coppa del Mondo

1. Marco Odermatt SUI 955, 2. Lucas Braathen Pinheiro BRA 538, 3. Atle Lie McGrath NOR 478, 4. Marco Schwarz AUT 466, 5. Henrik Kristoffersen NOR 456, 6. Timon Haugan NOR 450, 7. Loic Meillard SUI 444, 8. Paco Rassat FRA 340, 9. Franjo Von Allmen SUI 319, 10. Clement Noel FRA 314.