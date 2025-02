Super Bowl 2025 in tv: diretta Italia, cantanti, squadre, Italia 1, DAZN

Il Super Bowl 2025 è la 59esima edizione della finale del campionato della National Football League, la più importante lega al mondo di football americano, considerato l’evento sportivo più mediatico dell’anno, noto anche per l’Halftime Show, lo spettacolo musicale che si svolge durante l’intervallo del match, e per gli spazi pubblicitari che quest’anno costano 7 milioni di dollari l’uno.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su quest’edizione e su come seguirla in diretta dall’Italia.

Super Bowl 2025: stasera, diretta tv

Super Bowl su Italia 1

La 59esima edizione del Super Bowl andrà in onda in esclusiva in chiaro su Italia 1, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. La diretta avrà inizio alle ore 00:15. L’evento sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

La telecronaca è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria, con il commento tecnico del coach Alessandro Trabattoni.

Super Bowl su DAZN

Per quanto riguarda DAZN, invece, la diretta avrà inizio alle ore 23:30 mentre il calcio d’inizio è previsto per le ore 00:30.

Super Bowl 2025: cantanti, Halftime Show

Il protagonista dell’Halftime Show di quest’edizione del Super Bowl sarà il rapper Kendrick Lamar che condividerà il palco con SZA.

Per quanto riguarda il The Star Spangled Banner, invece, l’inno americano prima del match sarà eseguito dal cantautore e pianista Jon Batiste. A cantare America The Beautiful, infine, sarà Lauren Daigle, accompagnata dal musicista jazz Trombone Shorty.

Tornando a Kendrick Lamar, il rapper aveva già preso parte all’Halftime Show nel 2022 ma gli artisti principali, tre anni fa, furono Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg.

Super Bowl: Trump

Come confermato dalla Casa Bianca, sugli spalti del Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana, ci sarà anche Donald Trump che diventerà così il primo presidente degli Stati Uniti ad assistere di persona ad un Super Bowl.

Super Bowl: squadre

Il Super Bowl LIX, la finale della stagione 2024 della National Football League, vedrà protagonisti i Kansas City Chiefs, campioni dell’American Football Conference, e i Philadelphia Eagles, campioni del National Football Conference. Le due franchigie si sono scontrate in finale di Super Bowl già nel 2023. Il match terminò con la vittoria per 38-35 per i Kansas.

I Kansas City Chiefs sono campioni in carica e, nella finale di AFC, hanno superato i Buffalo Bills. I Philadelphia Eagles, invece, nella finale di NFC, si sono imposti sui Washington Commanders. I Chiefs, per la cronaca, hanno vinto gli ultimi due Super Bowl e si sono qualificati a cinque delle ultime sei finali. Gli Eagles, invece, hanno vinto il Super Bowl solo una volta, nel 2018.

Il match si disputerà al Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana, per l’ottava volta.