Il Super Bowl 2024 è la 58esima edizione della finale del campionato della National Football League, la più importante lega al mondo di football americano. Le due franchigie che si contenderanno il titolo saranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs.

Considerato l’evento sportivo mediaticamente più seguito al mondo, il Super Bowl è noto anche per l’Halftime Show, una performance musicale in grande stile che vede protagonisti ogni anno artisti di fama mondiale.

Super Bowl 2024: quando, dove vederlo

La 58esima edizione del Super Bowl andrà in onda in chiaro su Italia 1, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio. La diretta avrà inizio alle ore 00:20. Il Super Bowl 2024 sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

La telecronaca sarà affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria e al coach Alessandro Trabattoni. Dal Nevada, ci sarà anche l’inviato Gabriele Cattaneo.

Per quanto riguarda lo streaming, il Super Bowl LVIII sarà disponibile anche su DAZN, a partire dalle ore 00:00.

La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini e Roberto Gotta.

Super Bowl 2024: chi canta, Haltime Show

L’artista che si esibirà nell’Halftime Show sarà Usher. Durante la performance, sarà presente anche Alicia Keys. Quasi in concomitanza con la sua performance al Super Bowl, Usher ha pubblicato anche il suo nuovo album, Coming Home, disponibile dal 9 febbraio 2024. La performance durerà circa 13 minuti e sono previsti anche altri ospiti a sorpresa.

Nel The Star Spangled Banner, invece, quest’anno, l’inno americano sarà eseguito, prima del match, dalla cantante country Reba McEntire. Sempre nel pre-partita, inoltre, Post Malone si esibirà con America The Beautiful mentre la cantante Andra Day eseguirà Lift Every Voice and Sing.

Super Bowl 2024: squadre

Le due franchigie che giocheranno la finale nell’Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada, saranno i campioni della National Football Conference, i San Francisco 49ers, e i campioni dell’American Football Conference, nonché campioni in carica, i Kansas City Chiefs.

Le due squadre si sono già confrontate in passato, in una finale del Super Bowl, precisamente nel 2020. In quel caso, furono i Kansas City Chiefs a vincere con il risultato finale di 31-20.

I Kansas City Chiefs hanno raggiunto la finale per 6 volte nella loro storia, vincendo il titolo 3 volte: l’anno scorso, nel 2020 e nel 1970.

I San Francisco 49ers, invece, sono a quota 5 titoli e in caso di vittoria raggiungerebbero i New England Patriots e i Pittsburgh Stellers a quota 6.

Super Bowl 2024: pubblicità

L’evento è noto anche per i costosissimi spot pubblicitari, considerando un potenziale pubblico di 150 milioni di telespettatori. Uno spot da 30 secondi al Super Bowl 2024, infatti, costa dai 6,5 ​​ai 7 milioni di dollari. Il prezzo è pressoché lo stesso dell’edizione precedente.

Alcuni spazi pubblicitari sono stati acquistati da marchi di salute e bellezza. Secondo gli esperti, questa scelta è dovuta alla presenza allo stadio di Taylor Swift che, per presenziare all’evento, interromperà un tour in Giappone, arrivando in Nevada con un jet privato. Nei Kansas City Chiefs, infatti, gioca Travis Kelce, nuovo fidanzato della cantante.

Lo spot SquareSpace, invece, vedrà protagonista Martin Scorsese mentre la pubblicità Uber Eats avrà come protagonisti, l’ex coppia di Friends composta da Jennifer Aniston e David Schwimmer, rispettivamente Rachel e Ross.

In altri spot, invece, vedremo Lionel Messi e Jason Sudeikis (Michelob), Kate McKinnon (Hellmann’s), Kris Jenner (Oreo) e Anthony Hopkins che sarà il protagonista di uno spot di un’azienda italiana, la Macron.