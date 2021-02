Super Bowl 2021 in diretta su Rai 2 e su Dazn

Come vedere il Super Bowl 2021 in diretta in Italia? Quest’anno sarà anche più semplice del previsto, dal momento che l’evento sportivo e televisivo più atteso degli USA sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Rai 2 a partire dalle 00.15 della notte tra domenica 7 febbraio e lunedì 8. La finale dell’NFL si svolge al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, e vede in campo i Tampa Bay Buccaneers, prima squadra nella storia a giocare il Super Bowl in casa con la nuova stella del football, il 26enne Patrick Mahomes, tra le sue fila, e i campioni in carica del Kansas City Chiefs, guidati alla finalissima dalla leggenda Tom Brady, al suo primo anno nel Kansas City e alla sua decima finale in carriera, ma con 6 titoli già nel suo personale palmares. Una sfida che ha tutte le carte in regola per appassionare anche i fans di qua dall’Oceano e che sarà commentata su Rai 2 da Vezio Orazi.

Inizia prima, invece, la copertura di Dazn, che anche quest’anno trasmette il Super Bowl per i suoi abbonati, che hanno potuto seguire anche tutti i playoff. Diretta al via già alle 23.55 con il commento di Roberto Marchesi, Matteo Gandini e Roberto Gotta.

Negli USA invece la messa in onda del Super Bowl LV è affidata a CBS, che ha dovuto fare i conti con una edizione più difficile del solito a causa, ovviamente, della Pandemia. Solo un terzo gli spettatori ammessi allo stadio, ma il vero problema è costituito dalla raccolta pubblicitaria, ‘più fiacca’ delle ultime edizioni a causa della crisi che ha investito molti top investitors di spazi pubblicitari. Come già ricordato in un precedente articolo, Coca-Cola ha deciso di non acquistare slot durante il match così come Pepsi, che per il suo marchio di punta ha deciso di concentrarsi solo sull’Half Time Show, che vedrà quest’anno protagonista The Weeknd.

Il match inizierà alle 6:30 p.m. EST 00.30 ora italiana), mentre la copertura pre-partita avrà inizio già alle alle 11:30 a.m. EST (17.30 ora italiana): altro che MaratoneMentana…