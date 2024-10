Un’incredibile storia vera, che non poteva non ispirare un film toccante e ricco di emozioni: Sulle ali della speranza, in onda questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle 21:30, su Raiuno, racconta infatti una vicenda realmente accaduta, ma anche una storia in cui fede e tenacia sono la chiave del racconto. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Sulle ali della speranza, storia vera

Il film è tratta da una storia realmente accaduta: nel 2009 Doug White, passeggero a bordo di un King Air 200 mentre tornava a casa dopo essere stato ai funerali del fratello, fu costretto a far atterrare il mezzo su cui viaggiava con la moglie e le figlie, dopo che il pilota morì inaspettatamente a metà volo senza un co-pilota a bordo.

L’uomo aveva preso lezioni di volo in passato, ma non aveva mai avuto a che fare con un velivolo così grande. L’uomo stava viaggiando con la moglie e le due figlie. L’uomo è riuscito nell’impresa grazie all’assistenza dei controllori di volo da terra.

Sulle ali della speranza, trama

È la domenica di Pasqua del 2009: Doug White (Dennis Quaid), un farmacista di 56 anni, sua moglie Terri (Heather Graham) e le loro due figlie Bailey (Abigail Rhyne) e Maggie (Jessi Case) tornano ad Archibald, Louisiana, dopo aver partecipato al funerale del fratello di White.

Meno di 10 minuti dopo che il loro aereo privato King Air 200 decolla da Marco Island, in Florida, il pilota muore per un infarto, senza che ci sia un co-pilota. I controllori del traffico aereo di Fort Myers e un istruttore di volo di Danbury, in Connecticut, riescono a insegnare a Doug come pilotare l’aereo e come farlo atterrare mentre la famiglia prega per un miracolo.

Sulle ali della speranza, come finisce?

Da quando è costretto a prendere in mano la situazione, Doug si fa assistere nel controllo dell’aereo dai controllori di volo da terra. Ellis Ross (Brandon Quinn) incarica Lisa Grimm (Selena Anduze) di guidare Doug passo dopo passo. Da terra, dalla torre di controllo di Fort Meyers, interviene anche Kari Sorenson (Jesse Metcalfe), che però resta in contatto con la torre di controllo per via telefonica, andando contro le regole previste. Ma Kari vuole portare a termine questa missione, anche perché la sua famiglia è morta in un incidente simile e non vuole che ciò si ripeta.

Doug prova un primo atterraggio, ma fallisce, anche per via delle condizioni meteo. Al secondo tentativo, decide di affidarsi totalmente a chi lo sta seguendo da terra e, mentre la famiglia, prega, chiude gli occhi e segue passo dopo passo le indicazioni: Doug riesce ad atterrare e a mettere tutti in salvo.

Sulle ali della speranza, cast

Dennis Quaid è Dough White;

è Dough White; Heather Graham è Terri White;

è Terri White; Abigail Rhyne è Bailey White;

è Bailey White; Jessi Case è Maggie White;

è Maggie White; Brandon Quinn è Ellis Ross;

è Ellis Ross; Selena Anduze è Lisa Grimm;

è Lisa Grimm; Jesse Metcalfe è Kari Sorenson.

Il film-tv è diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston. A produrre Metro-Goldwyn-Mayer Pictures e LightWorkers Media. Il film è stato distribuito da Amazon Studios.

Sulle ali della speranza, trailer

Sulle ali della speranza, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Sulle ali della speranza in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il film si può vedere anche

