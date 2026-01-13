Su RaiPlay un film intenso da non perdere con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini ed Edoardo Leo

RaiPlay offre film che possono dare la svolta alla serata, soprattutto se si ha voglia di tuffarsi in un racconto imprevedibile e che fa riflettere. E’ proprio il caso L’ordine del tempo ispirato al saggio di Carlo Rovelli, che ha collaborato come consulente scientifico, e diretto da Liliana Cavani.

La storia si svolge quasi interamente in una villa a Sabaudia, dove un gruppo di amici si riunisce per festeggiare un compleanno importante. Tra loro ci sono scienziati, giornalisti, ricercatori legati da rapporti di amicizia anche turbolenti e mai del tutto risolti. Quando emerge la notizia di una possibile catastrofe imminente, l’equilibrio della serata si spezza. Non è l’evento in sé a dominare la scena, non è un sorta di Don’t Look Up italiano anche se un po ‘ lo ricorda perché si va a mettere in scena la reazione di ogni personaggio. Qui è più introspettivo e romantico.

Pochi minuti alla fine del mondo

Al centro del racconto de L’ordine del tempo ci sono relazioni che si incrinano e si ricompongono. Le coppie si osservano come se fosse la prima – o l’ultima – volta. Vecchi sentimenti riaffiorano, desideri messi pretendono di ritornare al centro. In questo gioco delicato, il film evita ogni retorica apocalittica e sceglie invece l’intimità, mostrando come l’idea della fine renda ogni gesto più urgente e profondo, reale.

Quando Enrico e Giulia, rivelano agli altri la notizia che un asteroide, “Anaconda“, è in rotta di collisione con la Terra e potrebbe colpire entro poche ore, tutto cambia. Si dà il via ad una serie di dinamiche che in generale rivelano l’animo umano e il suo rapporto con la morte, ma soprattutto con la vita, di quello che rimane. E’ un gioco che coinvolge, in cui lo spettatore si può immedesimare. C’è anche la presenza di una suora misteriosa a dare un tocco di spiritualità.

Il cast vede Alessandro Gassmann, Claudia Gerini ed Edoardo Leo al timone di un gruppo affiatato, di cui ogni componente sembra portare con sé una domanda aperta, una ferita, un rimpianto che trova voce proprio quando il tempo sembra sul punto di esaurirsi.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e oggi disponibile in streaming, il film trova su RaiPlay una seconda vita, forse ancora più adatta, perché permette di raccoglierne i dettagli. È un film che non offre risposte definitive, ma invita a riconsiderare il valore di ogni istante. E forse è proprio questa la sua scommessa più riuscita: ricordarci che il tempo non è solo ciò che passa, ma ciò che scegliamo di vivere.