Su RaiPlay spunta un tesoro del cinema italiano: Sordi e Pampanini in un titolo da riscoprire

Parliamo di un vero e proprio capolavoro del cinema italiano, un lungometraggio che ha fatto la storia del grande schermo nostrano

Il catalogo di RaiPlay è davvero ricchissimo, la piattaforma streaming dell’emittente di Stato ha un’ampia scelta tra film che hanno fatto la storia del cinema. Tra questi c’è il capolavoro che ha come protagonisti Alberto Sordi e Silvana Pampanini, uno di quei grandi classici che gli amanti del genere potrebbero rivedere all’infinito.

Del resto è anche giusto che la piattaforma streaming della tv statale abbia una grande quantità di titoli del cinema nostrano, che hanno fatto la storia. E questo con Alberto Sordi e Silvana Pampanini è sicuramente uno di questi, parliamo di due attori che sono stati protagonisti delle più belle pellicole degli anni Sessanta.

La bella di Roma su RaiPlay, il film cult da rivedere

Nell’elenco dei film cult che hanno fatto la storia del cinema italiano non poteva mancare La bella di Roma, un film che è stato un vero e proprio apripista del genere e che ha appassionato milioni di italiani. Lungometraggio di Luigi Comencini, ha come protagonisti Alberto Sordi e Silvana Pampanini, quest’ultima è stata una dei volti femminili più amati del cinema del Belpaese.

È stata la prima volta per Comencini di portare una commedia urbana sul grande schermo, un lungometraggio divertente, appassionante, la cui storia ha come sfondo il particolare contesto sociale di quei tempi. La bella di Roma può essere vista su RaiPlay in modo completamente gratuito, basterà avere un account o registrarsi per accedere e “godersi la visione”. Parliamo di un gioiello del cinema italiano, da vedere almeno una volta nella vita, un racconto comico, in cui non mancano i tratti realistici.

Il personaggio interpretato dalla bellissima Pampanini è una donna forte e decisa, che vuole uscire dai rigidi canoni dell’epoca, rifuggendo dal luogo comune diffuso a quei tempi, secondo cui le donne cercavano solo una “buona sistemazione”, dunque un marito possidente e nient’altro. Attorno a lei, invece, gravitano una serie di personaggi maschili che – volutamente – sono privi di carattere, spesso inetti e buffi e comunque non alla sua altezza. Nel cast, a parte i due protagonisti sopracitati, troviamo Paolo Stoppa, Lina Volonghi, Gigi Reder, Sergio Tofano e Luisella Beghi.

Protagonista della trama è Nannarella, una donna che incarna l’anima di Roma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, una donna intraprendente che è contesa da tre uomini, un pugile, un vedovo e Gracco, interpretato da Alberto Sordi, che già sposato con figli, è reputato un vero Don Giovanni, che la aiuterà ad aprire un ristorante. Poi la scomparsa del figlio lo spingerà a fare un voto di fedeltà, che non riuscirà a rispettare. Questo film è una caricatura marcata dell’uomo dell’epoca, un racconto comunque divertente e spiritoso dell’Italia nel post guerra, in cui sono mostrati luoghi di Roma incantevoli.