Su RaiPlay la serie con Giorgio Pasotti con un cast stellare

Disponibile su RaiPlay una serie che è passata in sordina e che merita di essere vista: protagonista Giorgio Pasotti e un cast stellare.

Le serie Rai si confermano prodotti vincenti e ben realizzati: dai polizieschi alle storie d’amore e di passione, ma anche la messa in scena dei grandi classici della letteratura, tutti confermano la superiorità di Rai Fiction. Tuttavia non tutte le produzioni hanno lo stesso successo e spesso alcune passano in sordina e non perché non sono di qualità. Tra queste c’è una fiction con protagonista Giorgio Pasotti, accompagnato da un cast davvero stellare. Una serie che oggi è disponibile su RaiPlay e che merita di essere recuperata.

Prodotto ben realizzato, narrazione fluida e avvolgente, e anche la scelta di scene e costumi è curata con attenzione. Pasotti rende una delle sue migliori interpretazioni e si rivela perfetto nel ruolo che gli è stato assegnato. Inoltre è affiancato da personaggi accreditati, di talento e con carriere versatile e eclettiche alle spalle. La fiction è disponibile gratuitamente sul catalogo di RaiPlay e ha ricevuto diverse critiche positive. Tratta da una delle opere più belle di Charles Dickens: David Copperfield.

Nella serie Pasotti è David Copperfield, ruolo che ha interpretato con passione e coinvolgimento e che ha confermato il suo talento sul set. Nella serie ci sono anche Maya Sansa nel ruolo di Agnes Wickfield, Gianmarco Tognazzi è Uriah Heep, Stefano Dionisi interpreta Edward Murdstone, mentre Chiara Conti veste i panni di Clara. Infine Patrizio Roversi come Mr. Micawber, ed entrambe le sorelle Murdstone interpretate da Edita Frantesova e Jitka Sedlackova.

David Copperfield, storia appassionante e location suggestive

La serie di David Copperfield è una chicca della produzione di Rai Fiction, è una fiction che narra la storia del piccolo David orfano di padre e con una madre non felice nel suo nuovo rapporto di coppia. Una sofferenza quella del giovane che lo porta a trasferirsi a Londra dove per sopravvivere fa qualsiasi lavoro. Fa poi degli incontri speciali che gli cambiano la vita, come quello con Peggotty, Mr. Micawber, e Agnes.

A rendere prestigiosa questa fiction, che quando uscì non ottenne la considerazione che meritava anche se una parte della critica l’ha lodata per aver rispettato la narrazione, sono soprattutto le location suggestive che riportano alle bellezze della Londra vittoriana. Scenari che non passano inosservati e che incantano lo spettatore.

Giorgio Pasotti: “Copperfield un film adatto anche ai bambini”

Uscito nel 2009 David Copperfield è tra le serie Rai più riuscite e Giorgio Pasotti si è detto entusiasta di averlo interpretato. L’attore ha rivelato che per prepararsi al ruolo ha visto l’edizione del 1965 con protagonista Giancarlo Giannini e non solo: “Per prepararmi ho guardato anche tutte le altre trasposizioni del romanzo di Charles Dickens che sono state realizzate nel mondo. Sentivo che interpretare questo ruolo dopo Giannini, che a soli 17 anni venne lanciato proprio da quello sceneggiato, sarebbe stata una grande responsabilità…”

Ha poi aggiunto di essere soddisfatto di aver interpretato un personaggio che piace ai bambini: “Sono soprattutto molto felice di fare, per la prima volta nella mia carriera, un film adatto anche ai bambini.”