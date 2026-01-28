Su RaiPlay, gratis, la serie italiana che ha stregato il mondo: il capolavoro di Marco Bellocchio

Sulla piattaforma on demand e streaming della Rai è possibile vedere gratuitamente una delle serie chiave del pluripremiato regista italiano.

Marco Bellocchio è uno dei più importanti registi del cinema d’autore italiano. Fin dall’esordio a soli 26 anni nel 1965, con il dirompente lungometraggio I pugni in tasca, il cinema del regista piacentino ha attraversato oltre sessant’anni di storia italiana esplorandone i nodi più dolorosi: dalla famiglia alla religione, passando per il potere, la malattia mentale, il terrorismo, il rapporto tra individui e istituzioni.

Nel corso della sua lunga carriera Marco Bellocchio ha vinto numerosi premi (Leone d’Argento a Venezia, Orso d’argento a Berlino, il Nastro d’argento, il Leone d’oro alla carriera, la Palma d’oro onoraria a Cannes, solo per menzionarne alcuni). Su Rai Play è disponibile, sotto forma di serie, uno dei suoi lavori più importanti.

Gratis su RaiPlay la serie di Marco Bellocchio che ha colpito il mondo

Sulla piattaforma streaming RaiPlay è possibile vedere Esterno notte, film del 2022 diretto da Marco Bellocchio che racconta una delle pagine più oscure e drammatiche della nostra storia repubblicana: i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse. Si tratta di una serie tv in sei puntate trasmesse in prima serata su Rai 1 il 14, 15 e 16 novembre 2022.

Con quello che Le Monde ha definito «un dramma shakespeariano in sei atti», Bellocchio torna su un trauma della nostra storia nazionale a quasi vent’anni da Buongiorno, notte, il primo lungometraggio incentrato sugli eventi del 1978, dove la tragica vicenda del sequestro Moro è raccontata dall’interno del covo delle BR.

In Buongiorno, notte il rapimento che portò all’uccisione del presidente del consiglio è vissuto attraverso gli occhi di Chiara, una brigatista alla prese con i sui conflitti interiori. Lo sguardo intimo che aveva conferito una sorta di aura intima e privata, quasi metafisica, a questo primo capitolo dei dittico di Bellocchio sul caso Moro si sposta decisamente in Esterno notte.

Come suggerisce il titolo, lo sguardo nella serie presentata anche nelle sale cinematografiche italiane come film in due parti si sposta fuori, moltiplicando i punti di vista fino a tratteggiare un affresco storico-politico. Il fuoco qui si allarga a tutto il sistema politico, istituzionale e umano che gravita intorno ai 55 giorni più lunghi della repubblica italiana.

Tutto entra in campo: la persona di Aldo Moro, la Democrazia Cristiana, le Brigate Rosse, il Vaticano, lo Stato. La vicenda si concluderà con il peggiore degli epiloghi: la morte dello statista democristiano sequestrato dalle BR il 16 marzo 1978 e ritrovato cadavere nel bagagliaio di una Renault 4 rossa il 9 maggio successivo, 55 giorni dopo il rapimento.

Esterno notte, cast e premi del film di Bellocchio

La serie di Marco Bellocchio è stata interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, Margherita Buy (Eleonora Moro), Toni Servillo (papa Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (nella parte di Adriana Faranda).

Esterno notte ha vinto numerosi premi: il David di Donatello per la miglior regia, il miglior attore protagonista (Fabrizio Gifuni), il miglior trucco (Enrico Iacoponi) e il miglior montatore (Francesca Calvelli e Claudio Misantoni). Il lavoro del regista di Bobbio ha vinto anche il Nastro d’argento – per la migliore serie tv, la miglior attrice protagonista (Margherita Buy) e il miglior attore protagonista (Fabrizio Gifuni) – e il Globo d’oro per la miglior serie televisiva