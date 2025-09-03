Su RaiPlay arriva la collezione completa della serie tv più amata: è la prima volta

Su RaiPlay arriva una collezione che farà felici gli spettatori italiani: per la prima volta una serie amatissima integralmente in streaming.

Negli ultimi anni RaiPlay è diventata una piattaforma sempre più centrale nell’offerta televisiva italiana. Non è più soltanto un luogo dove rivedere programmi già andati in onda, ma un contenitore in cui il pubblico trova film, fiction, documentari e contenuti originali capaci di accontentare gusti diversi.

In questo scenario, l’arrivo di una collezione così speciale rappresenta senza ombra di dubbio un passo avanti significativo. Perché non si tratta solo di proporre una serie, ma di riportare alla luce un pezzo di cultura italiana che ha segnato la televisione e la letteratura.

RaiPlay regalo a 100 anni dalla nascita

La sorpresa riguarda un titolo che non ha bisogno di presentazioni, un nome che evoca subito atmosfere di Sicilia, trame intricate e personaggi indimenticabili. In occasione dei cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, padre di uno dei commissari più amati di sempre, RaiPlay ha deciso di rendere disponibile per la prima volta la collezione completa dei primi ventidue film de Il Commissario Montalbano. Un vero evento per i fan storici e per chi, magari, non ha mai avuto modo di seguire dall’inizio le avventure di Salvo Montalbano.

Il personaggio nato dalla penna di Camilleri ha conquistato generazioni di lettori prima ancora di approdare in televisione. La sua forza sta nell’essere allo stesso tempo profondamente radicato nella Sicilia più autentica e capace di parlare a tutti, grazie a storie che intrecciano delitti, passioni e riflessioni sulla società. La trasposizione televisiva, con Luca Zingaretti nei panni del commissario, ha reso questo universo ancora più vivo, trasformando Montalbano in un fenomeno popolare senza paragoni nel panorama italiano.

Il merito di Camilleri, del resto, è stato quello di dare voce a un mondo attraverso una lingua unica, un mix di italiano e dialetto che suonava naturale, vero, irresistibile. La Rai ha saputo raccogliere quella eredità letteraria e restituirla sullo schermo con una fedeltà rara, riuscendo a trasformare ogni episodio in un piccolo film d’autore. Non a caso, gli ascolti negli anni sono sempre stati da record, e ancora oggi le repliche riescono a tenere incollati milioni di telespettatori.

Ora però c’è una novità assoluta: i primi ventidue episodi sono riuniti in un’unica collezione, disponibile integralmente su RaiPlay. Questo significa che chiunque potrà decidere di rivedere le indagini del commissario nell’ordine in cui sono state realizzate, gustandosi ogni dettaglio senza interruzioni o attese. È una vera rivoluzione per i fan, che finalmente hanno a disposizione il patrimonio completo delle prime stagioni, e anche per i nuovi spettatori che possono scoprire da dove tutto è cominciato.

Un regalo non solo al pubblico, ma anche alla memoria di Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano avrebbe compiuto cento anni, e questo tributo televisivo conferma quanto la sua opera continui a essere viva e attuale. Riascoltare le battute di Montalbano, rivedere i paesaggi di Vigàta, tornare a respirare quell’atmosfera che mescola ironia e malinconia, è un modo per ritrovarsi in un pezzo di Italia che resta scolpito nel cuore.

Con questa iniziativa, RaiPlay si conferma piattaforma di riferimento per chi vuole unire intrattenimento e cultura, aprendo le porte a un archivio che non è solo televisivo, ma anche letterario e identitario. Perché Montalbano, con il suo fiuto e la sua umanità, non appartiene soltanto alla fiction: è diventato patrimonio collettivo.