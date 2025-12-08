Su Prime Video il thriller psicologico che ti lascerà senza parole

Il catalogo di Prime Video è ricco di contenuti di valore: dai film alle serie tv e non solo, riesce a conquistare l’attenzione del pubblico che può approcciarsi alla visione delle diverse offerte. Tra queste c’è sicuramente un thriller psicologico che punta ad analizzare gli aspetti più profondi dell’animo umano, mettendone in evidenza soprattutto alcune fragilità. Un film ben realizzato diverso da solito che più che sui dialoghi e i fatti, la narrazione punta a mettere in evidenza l’atmosfere e gli ambienti circostanti. I personaggi si muovono in un contesto apparentemente misterioso, ma che in realtà è rivolto soprattutto verso se stessi.

Autrice della pellicola, che merita di essere vista e che è stata definita dalla critica tra le più intriganti degli ultimi anni, è Laura Angiulli che si è impegnata molto per arrivare agli spettatori in modo diretto e coinvolgente, ma sempre in punta di piedi. “Io ti conosco”, è disponibile su Amazon Prime Video, ed già ricevuto diverse visualizzazioni. La trama è avvincente e invita alla riflessione, lo spettatore non può che sentirsi coinvolto. Nina è una giovane donna che lavora nel cinema, il suo mondo è in parte sospeso, e si muove in una Napoli diversa, afflitta soprattutto da alcune inquietudini.

La protagonista fa fatica a tenere tutto insieme: casa, famiglia, lavoro, e quando crede di esserci riuscita il suo mondo crolla nuovamente. Il marito, Giulio, scompare improvvisamente e lei si ritrova in un limbo difficile da gestire. Tra flashback del passato che la conducono in una dimensione che credeva d’aver dimenticato, e la sensazione di essere osservata, Nina scopre un suo io interiore che la sorprende e la lascia allibita.

“Io ti conosco”, linguaggio intimo e autentico

Il film di Laura Angiulli usa un linguaggio intimo e autentico e anche se in alcuni tratti mostra alcuni limiti è una pellicola realizzata in modo attento e accurato. I dettagli nella narrazione, espressi anche attraverso le location e alcune ambientazioni, rendono il film un lavoro non casuale. La mancanza di luci e la visone di alcuni spazi rappresentano il mondo di Nina, quell’io che lei esita a mostrare, ma che la travolge dall’interno.

La sua è soprattutto una prigione interiore a cui ha lei stessa ha dato vita. Riuscirà ad uscirne e a rimettere in ordine la sua vita? Ma soprattutto risolverà il mistero che ha travolto la sua famiglia e il marito? Il film ha ricevuto diverse critiche positive, gli addetti ai lavori hanno invitato gli appassionati del genere alla visione della pellicola, che è tra le più coinvolgenti realizzate negli ultimi anni.

“Io ti conosco” cast: Sara Drago è Nina

Nina è interpretata da Sara Drago, ma nel film è presente un cast di spessore: da Ludovico Fededegni che interpreta Giulio, personaggio enigmatico a Alessandra D’Elia e Gennaro Di Colandrea, che danno al film quel quid di drammatico. In modo indiretto Nina porta in scena un racconto improprio sulla violenza di genere e ne mette in evidenza alcuni aspetti che la motivano.

“Un film di silenzi, di ombre, di lentezza, di acqua marina, e di delicatezze che sottendono, però, una violenza compressa, quella che induce un maschio a commetterla” Così ha definito La Stampa la pellicola. La Repubblica invece ha fatto riferimento a “una storia di trauma, resilienza e ricerca d’identità”.