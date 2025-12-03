Su Prime Video il film con Valeria Golino e Margherita Buy che ti farà riflettere ed emozionare

Su Prime Video è disponibile un film che è anche un viaggio nelle emozioni più estreme e che vede come protagoniste Margherita Buy e Valeria Golino. Si tratta di una storia che parla di una fuga da un marito violento e che racconta vicende talmente intense da aver conquistato il pubblico in occasione del Festival del Cinema di Porretta Terme. Una storia d’amore e di amicizia, ma che è anche incentrata sulla speranza e sull’emozione. Per questo ruolo, la Golino è stata candidata ai David di Donatello 2017 e ai Ciak d’Oro 2017 come migliore attrice non protagonista.

La trama del film La Vita Possibile

La protagonista è Anna, “vittima” di un marito violento e che decide di fuggire insieme figlio tredicenne. I due trovano infatti rifugio a Torino, dove vengono accolti da Carla, un’amica storica che lavora come attrice teatrale. Grazie a lei, ritrovano sicurezza e stabilità. Il grande cambiamento e il trauma avuto rendono però difficile l’adattamento alla nuova vita. Valerio si chiude infatti sempre di più in sé stesso, e manifesta rabbia e ostilità verso la mamma per la situazione in cui è costretto a vivere.

Anna cerca intanto di ricostruire la propria vita emotiva e lavorativa, e nel frattempo combatte contro i fantasmi del passato e soprattutto contro la paura. A darle un aiuto fondamentale è il supporto della sua amica, oltre che l’incontro con Mathieu, un ristoratore francese molto premuroso. Anna e Valerio iniziano quindi pian piano a superare il trauma e a riscoprire la solidarietà e l’opportunità di immaginare un futuro diverso e molto più sereno.

Oltre a Margherita Buy e Valeria Golino, che interpretano le due protagoniste, nel cast ci sono anche gli attori Andrea Pittorino e Cateria Shulha.

Le parole del regista

Il regista Ivano De Matteo ha raccontato: “La vita possibile è un film sulla speranza, sulla forza delle donne, sulla capacità di nascere e rinascere ancora. Anna e suo figlio Valerio scappano da un uomo che ha demolito l’amore con le sue mani, che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, fragile, pieno di risentimento. Anna sarebbe potuta finire tra le colonne di un giornale, una notizia tra le notizie, il corpo spezzato di una donna che va ad aggiungersi alle centinaia di corpi di donne che ogni anno cadono nelle nostre case, nelle nostre strade. Vittime dell’inganno di sentimenti malati. Ma Anna non sarà lì”.