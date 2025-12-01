Su Paramount il documentario su Diego Maradona: cast, trama e curiosità

Diego Maradona è il docu- film dedicato a Diego Maradona e ai suo fasti. Successi, vittorie, ma anche momenti non facili vissuti dall’iconico calciatore, che ha saputo entrare nella storia del calcio mondiale. Talento in campo, carattere e personalità che pochi sportivi sono stati in grado di dimostrare, Maradona ha lasciato il segno e ha conquistato tutti gli appassionati di calcio. Il documentario realizzato da Asif Kapadia, ripercorre la vita del calciatore dal suo arrivo a Napoli fino alla fine dei suoi giorni.

Non è un film con attori e interpreti, ma una sorta di documentario narrativo dove viene ripercorsa la vita del campione. Un campione fuori dalle regole che sapeva incantare in campo e che in diverse occasioni ha mostrato di essere generoso e disponibile. Nel film ci sono interviste e filmati d’archivio che hanno lo scopo di raccontare anche un volto diverse dell’argentino. Il film inizia con l’arrivo a Napoli di Maradona, era il 1984, e da quel momento la città ma anche la stessa squadra non sarebbe stata più la stessa.

Maradona ha portato il Napoli alla conquista dello scudetto, ai primi posti delle classifiche ma anche a competere nelle gare internazionali rendendola una squadra di alti livelli. I 7 anni nel capoluogo campano sono stati fondamentali per il calciatore, ma anche anche per la città che si è legato a lui in modo viscerale. Anni in cui non sono mancati i periodi difficili e le difficoltà personali, in diverse occasioni Maradona ha conquistato le prime pagine dei giornali e non solo per i suoi meriti sportivi.

Maradona e Napoli: un rapporto speciale con la città campana

Nel documentario Diego Maradona viene messo in evidenza anche il rapporto speciale, e per molti unico, che il calciatore ha creato con la città campana. I napoletani, e non solo tifosi, lo hanno eletto a icona e in alcune circostanze per il calciatore argentino questo è stato un peso. La narrazione infatti mira a rendere evidente come in un determinato momento il legame con Napoli si è trasformato in una sorta di vincolo, in cui non si è sentito libero.

Diego Maradona è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che ha potuto apprezzare l’immagine alternativa del campione, quella meno celebrativa e più umana, a tratti anche fragile. Oggi l’ex attaccante è considerato parte della storia di Napoli, la sua presenza è percepita in ogni quartiere della città e gli abitanti non mancano di ricordarlo e venerarlo.

Asif Kapadia: “Maradona? Ho capito quando la sua luce si è spenta”

Asif Kapadia è il regista che ha realizzato Diego Maradona, un docu- film legittimato dallo stesso calciatore. In una recente intervista Asif ha spiegato che ha potuto raccontare l’iconico calciatore grazie ai filmati realizzati dal manager del calciatore, che ha capito sin da subito che sarebbe diventato una stella. Inoltre ha conquistato la fiducia di Maradona, che ha adorato il suo film su Ayrton Senna.

Kapadia ha poi dichiarato di aver capito l’attimo esatto in cui la luce del bomber si è spenta: “C’è un momento di svolta ben preciso, e l’ho capito analizzando il materiale video. Ho passato tempo a studiare gli archivi perché i video non avevano data e mi sono reso conto che da un certo punto in poi gioia e luce spariscono dagli occhi di Maradona. E’ il momento in cui lui raggiunge il top e nega che il figlio Diego Jr sia suo. In quel momento una luce si spegne”.