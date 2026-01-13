Su Mediaset Infinity la soap italiana che ha macinato ascolti record

Sulla piattaforma Mediaset Infinity è disponibile una famosa soap opera italiana, che ha segnato il panorama televisivo italiano. Si tratta di Vivere, andata in onda dal 1999 al 2008. La soap è disponibile in streaming on demand con una nuova stagione pubblicata ogni mese. Ambientata a Como, la storia mette in scena le vicende di vari nuclei familiari, con vicende che si intersecano. I Gherardi sono una delle famiglie più ricche e conosciute della città e, ad intralciare le loro vite, sono spesso il loro orgoglio ed egoismo. I Bonelli sono invece una famiglia di ristoratori da sempre molto unita; un elemento che permette loro di affrontare tutte le difficoltà. A questi si aggiungono i De Carolis – Falcon, una famiglia di medici, e infine i Canale, il nucleo familiare di estrazione più umile.

Il cast e i personaggi della soap Vivere

Tra i protagonisti c’è Giorgio Biavati, uno dei volti storici della soap che ha interpretato il personaggio di Giovanni Bonetti, gestore di una locanda e sposato con Mirella Bonelli, interpretata da Elisabetta De Palo. I due hanno tre figlie: Chiara, Eva e Lisa, interpretate da Veronika Logan, Beatrice Luzzi e Manuela Maletta. Tra gli interpreti storici c’è inoltre Gabriele Greco, che interpreta invece il personaggio di Luca Canale.

L’imprenditore Alfio Gherardi è invece Fabio Mazzari, sposato con Letizia Visconti (Fiorenza Marchegiani). I due hanno i tre figli Adriana, Alice e Andrea, interpretati rispettivamente da Sara Ricci, Francesca Bielli e Lorenzo Ciampi. Dal 2005 al 2007 quest’ultimo personaggio è stato però impersonato da Edoardo Sylos Labini. Adolfo Lastretti è invece il medico Vittorio De Carolis, papà di due figli: Bruno De Carolis (Paolo Calissano), fidanzato con Adriana Gherardi); Emilia, sposata con Giacomo Falcon (Giorgio Ginex). Emilia e Giacomo sono genitori di Marco, interpretato da un giovanissimo Davide Silvestri.

Tra i volti di Vivere, Davide Silvestri ha ottenuto grande popolarità e si è anche classificato secondo al reality Grande Fratello Vip nel 2022. Tra gli attori di successo che hanno iniziato la propria carriera a Vivere c’è Francesca Cavallin, che ha interpretato Irene Monteleone. Nel cast c’è inoltre Alessandro Preziosi nel ruolo di Pietro Foschi: oggi lui è uno degli attori più acclamati della fiction italiana, anche grazie al successo che ha ottenuto anni fa in Elisa di Rivombrosa. Brando Giorgi ha invece interpretato Roberto Falcon e, nel 2021, è stato uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 15. Licia Nunez ha infine interpretato il personaggio di Barbara Ponti e, nel 2022, ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, vincendo nel 2022 la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi.