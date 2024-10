Stucky è il nuovo Ispettore pronto a farsi conoscere dal pubblico di Rai 2 (che torna così anche in questa stagione a proporre serie originali), ma anche il nome della nuova serie tv di cui oggi, lunedì 28 ottobre 2024, alle 12:00, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma, si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Da mercoledì 30 ottobre (il primo episodio è in anteprima su RaiPlay proprio da oggi), quindi, potremo scoprire Stucky e tutti i personaggi di questa serie, adattamento televisivo dei romanzi di Fulvio Ervas. In primis, appunto, il protagonista, interpretato da Giuseppe Battiston, presente in conferenza stampa insieme al resto del cast, composto da Barbora Bobulova, Alessio Praticò, Diego Ribon e Laura Cravedi. Presente anche il regista Valerio Attanasio, gli sceneggiatori e i produttori di Rosamont, Rai Fiction e Rai Com.

Stucky è ambientato nella provincia italiana, a Treviso, per la cui Questura lavora l’ispettore protagonista: un uomo di origini persiane, dal temperamento flemmatico e sornione. Tra vecchi centri storici, periferie postmoderne e campagne sonnolente, Stucky si muove a proprio agio.

Ogni caso a cui lui e la sua squadra indaga non porta solo alla cattura del colpevole, ma permette anche di esplorare l’umanità sotto i suoi vari aspetti. Nel farlo, Stucky si fa aiutare da Marina (Bobulova), medico legale con cui ha un rapporto intimo ma un po’ maldestro; Secondo, oste nonché consigliere e mentore del protagonista e Guerra e Landrulli, i due poliziotti che gli sono stati assegnati, capaci di apprezzare l’operato di Stucky ma non sempre di capirlo.