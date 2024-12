Stucky 2, seconda stagione della serie tv con Giuseppe Battiston in onda su Raidue, si farà? Considerati i più che buoni risultati della prima stagione, le probabilità che Rai Fiction includa nei piani per il prossimo anno anche la produzione di nuovi episodi, sono alte.

Stucky 2 ci sarà?

Per ora, né i produttori di Rai Fiction né quelli di Rosamont, che hanno co-prodotto la serie con il contributo della Regione Veneto, hanno confermato la realizzazione dei nuovi episodi di Stucky. Neanche il cast stesso, in primis il protagonista Giuseppe Battiston, si sono espressi in merito, anche se sembra evidente che l’idea di continuare a indagare con un protagonista così insolito per la fiction italiana, di cui si sa poco o nulla, entusiasmerebbe tutti.

Non solo: Stucky ha riportato in tv un tipo di giallo, quello deduttivo, che permette al pubblico di essere a conoscenza del colpevole del caso di puntata già all’inizio dell’episodio, lasciandosi poi trasportare dalle indagini di Stucky e dal suo lavoro di osservazione per scoprire quali saranno gli indizi che lo porteranno alla risoluzione del caso.

Fulvio Ervas, autore dei libri da cui è tratta la serie, ha scritto dieci libri con protagonista Stucky. Il materiale per nuovi racconti c’è, fermo restando che la fantasia degli sceneggiatori potrebbe anche andare oltre i libri e proporre nuovi casi.

Stucky, ascolti

La prima stagione di Stucky ha registrato ascolti molto buoni per Raidue, che si conferma essere una rete adatta a sperimentare linguaggi della serialità che altrove non troverebbero spazio. Le prime cinque puntate della serie (su un totale di sei) hanno avuto una media di 1,4 milioni di telespettatori (7,4% di share).

I numeri sono buoni, soprattutto per una Raidue che in questi mesi ha faticato in prima serata. Stucky è riuscito a mantenere pressoché intatto il proprio bacino di pubblico, dimostrando una fidelizzazione al racconto e ai personaggi fin dai primi episodi.

Stucky 2 quando va in onda?

Premesso che manca ancora la conferma di un rinnovo della serie, le riprese di Stucky 2 potrebbero cominciare già nel 2025, non appena le sceneggiature saranno completate. Questo potrebbe voler dire che per vedere Stucky 2 dovremmo aspettare la fine del 2025 o l’inizio del 2026.

Il film con Stucky

Raidue intanto “allunga” la presenza d Stucky nel proprio palinsesto: mercoledì 11 dicembre 2024, una settimana dopo la fine della prima stagione di Stucky, andrà infatti in onda “Finché c’è prosecco c’è speranza”, film del 2017 sempre con Battiston nei panni di Stucky e tratto dall’omonimo romanzo di Ervas, diretto da Antonio Padovan.