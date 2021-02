Vittorio Brumotti, il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia che, da diversi anni a questa parte, realizza la maggior parte dei suoi servizi nelle piazze di spaccio più conosciute in Italia, denunciandone le attività illecite, è stata nuovamente vittima di aggressione.

I telespettatori potranno vedere il servizio nel corso di una delle puntate di Striscia la Notizia che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5.

L’aggressione si è consumata sabato mattina. Vittorio Brumotti e due operatori del telegiornale satirico di Antonio Ricci sono stati violentemente aggrediti a Brescia, in via Rizzo, dove l’inviato si era recato in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini esasperati dalle attività di spaccio di droga nella zona.

Gli aggressori hanno riservato a Brumotti e ai due operatori, pugni, calci e sputi, danneggiando anche il furgone della troupe, due telecamere e la bicicletta dell’inviato.

L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine all’aggressione, con gli assalitori che sono stati portati in commissariato per accertamenti.

Nel comunicato ufficiale, troviamo un commento di Vittorio Brumotti che ha definito l’aggressione di Brescia come la “più violenta che abbia mai subito”:

È l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga.

Vittorio Brumotti, nel denunciare le attività illecite nelle varie piazze di spaccio, se l’è vista brutta in molteplici occasioni.

Nel 2017, a Roma, nel quartiere San Basilio, Brumotti fu minacciato con colpi di pistola e con il lancio di un mattone.

Nel 2018, a Napoli, nel quartiere Traiano, per uscire dal quartiere in totale sicurezza, il ciclista fu scortato dai Carabinieri.

Sempre nel 2018, a Palermo, nel quartiere Zen, alcuni abitanti del posto gli lanciarono un blocco di cemento da un balcone.

Nel 2020, Brumotti fu colpito al volto con un bastone durante un servizio realizzato a Porta Venezia, a Milano.