Reduce da alcuni giorni di pausa (evento più unico che raro…) dovuti alla Supercoppa Italiana 2025, trasmessa integralmente da Canale 5 in questa prima settimana del nuovo anno, Striscia la Notizia ha annunciato la prima novità di questo 2025 ossia il ritorno delle due veline, la mora e la bionda.

Come sappiamo, infatti, la stagione 2024-2025 del telegiornale comico di Antonio Ricci è iniziata con l’inedita coppia velina-velino composta da Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

La puntata che andrà in onda questa sera, martedì 7 gennaio, nell’access prime time di Canale 5, sarà l’ultima nella quale vedremo, appunto, il velino Gianluca Briganti che lascerà spazio, come già anticipato, ad una nuova velina bionda. Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Briganti:

Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica.