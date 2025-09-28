Striscia La Notizia torna in TV: ecco quando

La voce circolava da settimane ma ora è ufficiale: Striscia la notizia tornerà presto in onda. A confermarlo è stato il primo promo diffuso sulla pagina Instagram del programma, un segnale inequivocabile che mette a tacere ogni voce di ridimensionamento o cancellazione.

Il tg satirico di Antonio Ricci, giunto alla sua 38esima edizione e da sempre uno dei marchi più riconoscibili di Mediaset, si prepara così ad affrontare la nuova stagione televisiva, forse con nuovi assi nella manica pronti a cogliere di sorpresa il pubblico.

Il promo (con messaggio al pubblico)

Il filmato è stato costruito con un linguaggio semplice, ma fortemente evocativo. Mentre scorrono i biglietti di ringraziamento ricevuti nel corso del tempo dalla trasmissione, appare la frase: “Finché c’è Striscia c’è speranza”. Un motto che suona come un manifesto programmatico e ribadisce il ruolo del programma come voce popolare in grado di dare spazio alle segnalazioni dei cittadini.

Il video ha prevedibilmente raccolto centinaia di commenti in poche ore, non solo da parte del pubblico ma anche degli inviati storici, tra cui Luca Abete e Stefania Petyx, che hanno rilanciato il messaggio e rinnovato l’appello agli spettatori: “Mandateci le vostre segnalazioni”.

La certezza di Mediaset

Il ritorno del programma è stato confermato nei mesi scorsi da Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset. L’amministratore delegato aveva chiarito che, nonostante il grande successo ottenuto da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il tg satirico non sarebbe stato sacrificato.

Dopotutto Striscia è pur sempre un pezzo di storia televisiva e continua a godere di un seguito affezionato che è andato consolidandosi con il passare degli anni.

Se il ritorno del programma è garantito, resta aperta la questione della collocazione oraria. Difficile immaginare che Striscia possa rientrare nella fascia preserale di Canale 5, ora occupata stabilmente da La Ruota della Fortuna.

Le ipotesi più accreditate parlano di un trasferimento su Italia 1, dove il tg satirico potrebbe conquistare il pubblico più giovane, oppure una formula settimanale in prima serata su Canale 5, capace di mantenere centralità senza scontrarsi con la programmazione quotidiana.

Sebbene siano ancora da sistemare i dettagli, quel che è certo è che Striscia ha vinto, ancora una volta. Nessuna sospensione o cancellazione ma una 38esima stagione da festeggiare, soprattutto per i collaboratori storici e il pubblico più affezionato.

Antonio Ricci e la sia squadra tornano a srotolare il tappeto rosso più famoso della televisione. E sono pronti a confermare di nuovo che, finché ci sarà Striscia, ci sarà davvero speranza.