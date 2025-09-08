Striscia La Notizia: quando torna in Tv il tg satirico

I palinsesti Mediaset della prossima stagione tv hanno subito diversi cambiamenti, che hanno messo in disparte alcuni format consolidati della programmazione delle reti del Biscione. Tra questi c’è sicuramente la messa in onda di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico nelle scorse stagioni non ha superato la prova Auditel e spesso è stato battuto da Affari Tuoi, che con la conduzione di Stefano De Martino ha ottenuto risultati inattesi. Per far fronte alla situazione la dirigenza Mediaset per il momento ha schierato Gerry Scotti con la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, scelta che ad oggi si è rivelata di successo.

Nell’ultime settimane diversi rumors hanno parlato di un mancato ritorno in onda di Striscia la Notizia: il tg di Antonio Ricci infatti potrebbe essere penalizzato dall’affermazione de La Ruota della Fortuna. Notizia che è stata smentita da uno degli inviati più noti di Striscia, che in un’intervista ha rivelato che il format presto tornerà in onda, nel suo consueto orario. Notizia condivisa da Jimmy Ghione ospite della rassegna Protagonisti, che si è tenuta a La Spezia.

Ghione ha parlato del tg satirico, ha difeso lo staff e la redazione che lavora al programma ormai da tantissimi anni e ha confermato che tutti sono pronti a tornare al lavoro. Lo storico inviato ha compreso le scelte di Mediaset e ha parlato di grande famiglia: “Gerry sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici perché siamo una famiglia. Ma anche l’anno scorso Striscia è stato il programma più visto. Se ne sono dette di tutti i colori, ma Striscia è stato il programma di Canale5 più visto, e noi ricominceremo.”

Jimmy Ghione: “Striscia? Noi torneremo”

Ghione ha riconosciuto l’esigenza della dirigenza di rete di apportare dei cambiamenti, ma ha ribadito che il ritorno di Striscia la notizia è certo. L’inviato ha anche rivelato la data del debutto della nuova stagione del tg satirico: “Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo. Partiremo nella seconda settimana perché noi iniziammo la seconda settimana di novembre. Non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima, ci sono i morti, i santi, delle ricorrenze”.

Le parole di Ghione sono state condivise dall’Adkronos, ma per ora non hanno avuto riscontri ufficiali. In molti si chiedono se sono vere e se avranno un seguito. Tuttavia è certo che per ora La Ruota della Fortuna non ha una data di chiusura, il che lascia aperte diverse ipotesi, tra le quali quella di mettere in stand by il tg di Ricci.

La Ruota della Fortuna fino a quando va in onda: la data

La fine de La Ruota della Fortuna per ora non è stata decisa. Il format sta ottenendo un successo inaspettato e sta dando del filo da torcere a Affari Tuoi, il che lo rende una rivale in grado di conquistare il primato dell’access prime time, finora detenuto dalla Rai. Inoltre nei giorni scorsi è stato condiviso sui social un messaggio di Gerry Scotti che rivela che la programmazione del quiz game potrebbe prolungarsi oltre le aspettative:

“Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino ai panettoni“. Se quanto detto da Scotti fosse confermato la messa in onda di Striscia la Notizia sarebbe posticipata oppure collocata in un’altra fascia oraria.