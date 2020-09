Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Ficarra e Picone.

Striscia la Notizia: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, avrà inizio la 33esima edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico firmato da Antonio Ricci e in onda nell’access-prime time di Canale 5.

La coppia di conduttori che aprirà questa edizione sarà quella formata da Ficarra e Picone. I due comici siciliani, a dicembre, saranno sostituiti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che, a inizio marzo, passeranno il testimone alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Come l’anno scorso, Gerry Scotti e Michelle Hunziker chiuderanno la stagione.

Lo slogan di questa edizione è “La voce dell’insofferenza”. Antonio Ricci ha spiegato così questa scelta: “L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile”.

Andrea Rivera, attore e cantautore romano, e Angelica Massera, comica e youtuber, saranno i volti nuovi di questa edizione. La nuova sigla si intitolerà Asintomatico.

Confermate, infine, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Striscia la Notizia: dove vederlo

La prima puntata di Striscia la Notizia andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Striscia la Notizia: Second Screen

Striscia la Notizia è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del tg satirico.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @striscia. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #striscia.

Striscia la Notizia ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 20:35.